Zverev hitro končal s turnirjem v Münchnu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju ATP v Münchnu se je že v drugem krogu poslovil domači adut Alexander Zverec. Tretjega nosilca je v dveh nizih s 7:6 in 6:4 izločil nepostavljeni Avstralec Christopher O'Connell. Zanesljivo pa je napredoval prvi nosilec Holger Ruune. Danec je s 6:3 in 6:4 premagal Nemca Yannicka Hanfmanna. Zanimivo je tudi na turnirjih v Barceloni, Banjaluki in Stuttgartu.