Đoković niti slučajno ni želel izgubiti proti 18-letniku

Luca van Assche, 18-letni Francoz, je prvemu igralcu sveta povzročil kar nekaj sivih las, potem ko ga je premagal šele po treh nizih in slabih treh urah. Med dvobojem je Đoković pokazal tudi nekaj slabe volje, saj mu ni šlo vse po načrtih.

Foto: Reuters

Nole je z nepričakovano dolgim dvobojem izgubil kar nekaj energije, po drugi strani pa jo je dobil od navijačev na tribunah, ki so nov teniški objekt v Banja Luki napolnili do zadnjega kotička.

"Oni so mi pomagali. Poln štadion, tri ure boja in upal sem, da bo tako. Igrati v takšnem vzdušju je vedno nekaj posebnega," je uvodoma povedal eden najboljših igralcev vseh časov in ob tem poudaril, da vsi, ki igrajo proti njemu, želijo igrati najboljši tenis.

"Nisem želel izgubiti proti 18-letniku. Vsi radi igrajo proti meni, kar je nekako tudi logično, saj proti meni vsi želijo igrati najbolje. Igra zelo dobro, mislim, da ima svetlo prihodnost. Kdo ve, morda je to dobra podlaga za trenersko delo."

Meni, da bi z njim osvojil osem turnirjev za grand slam

Za tem so srbskega asa vprašali, koga bi si želel trenirati. Ta pa jim je v šali odgovoril. "Kyrgiosa (Nick Kyrgios op. p.). Z njim bi osvojil osem turnirjev za grand slam. Ampak to bi ga veliko stalo," je še dejal 35-letni Đoković.

Novak Đoković in Nick Kyrgios Foto: Guliverimage

Peščena podlaga mu ne ustreza

Priznal je, da mu peščena podlaga ne ustreza najbolj, čeprav je v svoji karieri največ igral na pesku. "Lahko govorim v svojem imenu. Vsak igralec ima svojo najljubšo podlago. Jaz sem največ igral na pesku, odrasel sem na njem, ampak pesek ne odgovarja moji igri. Moji igri najbolj odgovarja trda podlaga v dvorani. Ni vedno ljubezni med menoj in peskom," je na novinarski konferenci dejal eden najboljših teniških igralcev vseh časov, ki svojo formo tempira za turnir serije masters v Rimu in OP Francije.

Kako je z njegovo poškodbo?

Dvaindvajsetkratni zmagovalec turnirjev za grand slam ima v zadnjem času težave s komolcem, a kot kaže, gre na bolje. "Komolec je v redu, zdržal je več kot dve uri in pol dvoboja in se dobro drži. V mojem primeru ti pogoji niso dobri za sklepe in komolec, ampak sem zadovoljen s tem, kako sem vse skupaj prestal. Zdrav sem in željan novih zmag."

Preberite še: