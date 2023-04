Rafael Nadal sporočil pričakovano novico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rafael Nadal, ki si je januarja na odprtem prvenstvu Avstralije poškodoval kolk, je danes sporočil pričakovano novico, da ne bo nastopil na teniškem turnirju ATP serije masters 1000 v Madridu od 24. aprila do 7. maja. Španski as si še vedno ni opomogel po poškodbi, še vedno pa upa, da bo nared za Roland Garros.

"Moral sem izpustiti turnirja v Monte Carlu in Barceloni. In na žalost ne bom mogel nastopiti niti v Madridu," je sporočil 36-letni Španec v videu. Pojasnil je, da še vedno ni pozdravil poškodbe, zaradi katere se ne more pripraviti za tekmovalno raven.

Z novo odpovedjo je vse manj možnosti, da bi lahko Rafael Nadal nastopil na teniškem turnirju za veliki slam na pesku Roland Garrosa v Parizu, ki se bo začel konec maja.

Nadal je doslej na odprtem prvenstvu Francije osvojil 15 naslovov. Skupaj pa ima 22 naslovov na turnirjih za grand slam, kolikor jim ima tudi Srb Novak Đoković.