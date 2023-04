Đoković odpovedal nastop v Madridu. Kaj se dogaja v Münchnu in Stuttgartu?

Prvi teniški igralec na svetu Srb Novak Đoković je zaradi bolečin v desnem komolcu odpovedal udeležbo na turnirju serije masters 1000 v Madridu, ki je na sporedu od 26. aprila do 7. maja. V finalu turnirja WTA 500 v Stuttgartu se bosta pomerili prvi igralki sveta, Poljakinja Iga Swiatek in Belorusinja Arina Sabalenka, v Münchnu pa bo finale ATP turnirja dansko-nizozemski.

Srbski as Novak Đoković v Madridu ne bo branil 360 točk za lanski polfinale, na teniška igrišča pa naj bi se vrnil na turnirju 1000 v Rimu, kjer brani zmago. Takoj nato sledi Roland Garros, kjer se bo Srb potegoval za 23. naslov na grand slamih.

Do Pariza naj bi se po poročanju španske Marce vrnil tudi Rafael Nadal, 14-kratni zmagovalec največjega peščenega turnirja na svetu, ki pred dnevi priznal, da še ni dovolj dobro pripravljen za vrnitev že naslednji teden v španski prestolnici.

Đoković se na zadnjih dveh turnirjih na pesku ni najbolje znašel. V Monte Carlu je izpadel v tretjem krogu proti Lorenzu Musettiju, ta teden pa ga je v četrtfinalu Banjaluke premagal rojak Dušan Lajović.

Ob izostanku Đokovića bo prvi nosilec turnirja v Madridu domačin Carlos Alcaraz, ki ima tako lepo priložnost, da nadoknadi nekaj zaostanka za Srbom na lestvici ATP.

Dansko-nizozemski finale v Münchnu

Holger Rune je v polfinalu Avstralcu prepustil le pet iger. Foto: Reuters Danec Holger Rune in Nizozemec Botic van de Zandschulp sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Münchnu z nagradnim skladom 630.705 evrov.

Rune, ki je prvi nosilec turnirja, je bil v polfinalu boljši od Avstralca Christophera O'Connella (6:3, 6:2), van de Zandschulp pa je premagal drugorangiranega Američana Taylorja Fritza (6:4, 7:6).

Devetnajstletni Danec, sedmi igralec na lestvici ATP, se bo v nedeljo ob 13.30 potegoval za četrti naslov v karieri (vse je osvojil lani), osem let starejši Nizozemec (29.) pa bo v drugem finalnem poskusu skušal priti do premiernega naslova.

Poljsko-beloruski finale v Stuttgartu

Iga Swiatek bo v nedeljo lovila pot do 13. lovorike v karieri. Foto: Guliverimage Za vodilno Poljakinjo Igo Swiatek bo to šestnajsti finale v karieri in priložnost za trinajsti naslov oziroma ubranitev lanske lovorike v Stuttgartu. Štiriindvajsetletna Arina Sabalenka bo tretjič v zadnjih treh letih igrala v finalu Stuttgarta, skupno pa bo to njen 22. finale na turnirjih WTA. Tako kot tri leta mlajša Poljakinja ima tudi Belorusinja 12 naslovov. Finale bo v nedeljo ob 13. uri.

V polfinalu je Arina Sabalenka v uri igre odpihnila Rusinjo Anastasijo Potapovo s 6:1, 6:2, Iga Swiatek pa je odigrala le tri igre, saj si je njena tekmica, Ons Jabbeur iz Tunizije, že v prvi igri poškodovala mišico na nogi.