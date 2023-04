Že dolgo časa vemo, da se pri teniških pogodbah, sploh za največje športne zvezdnike, obračajo velike številke. Med največje teniške igralce zagotovo spadajo Roger Federer, Rafael Nadal in Novak Đoković. Prvi je bil dolgo časa eden izmed prvih obrazov znamke Nike, prav tako tudi Rafael Nadal, medtem ko Novak Đoković ni nikoli prišel na njihov seznam.

Roger Federer in Rafael Nadal sta bili eni najbolj prepoznavnih imen pri znamki Nike. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer, eden največjih igralcev teniškega športa, je s podjetjem Nike pogodbo podpisal že davnega leta 1994 in v njihovi opravi osvojil vseh svojih 20 turnirjev za grand slam. Njegova zadnja pogodba s slovito ameriško znamko je bila vredna 12 milijonov dolarjev (11 milijonov evrov).

Na veliko presenečenje mnogih sta se leta 2018 Nike in Federer razšla, potem pa je Švicar prestopil k znamki Uniqlo. Japonci so mu namreč ponudili nesramno visoko vsoto denarja. Da je postal ambasador njihove znamke, naj bi v naslednjem desetletju dobival 30 milijonov dolarjev (27 milijonov evrov) na leto.

Novak Đoković ima danes pogodbo s francosko znamko Lacoste. Foto: Guliverimage

Srbija ni bila dovolj velika za njih

Đoković je v primerjavi s Federerjem v svoji karieri zamenjal kar nekaj znamk – Adidas, Head, Uniqlo, danes pa je pri Lacostu. Nakajima je za Talking Tennis pojasnil, zakaj k sodelovanju nikoli niso povabili Novaka Đokovića.

"Nič nimamo proti Novaku. Je odličen igralec, lepo govori in lahko postane največji igralec vseh časov. Toda z vidika trženja smo menili, da Srbija za nas ni velik trg, in to smo upoštevali. Tudi Švica ni bila tako velika, ampak ko je Federer postal 'The Roger Federer', je postal svetovni športnik in to je bilo dovolj dobro za nas. Nike je menil, da je Roger zelo perspektiven mlad športnik in da se teniška igra seli v Evropo."

Roger Federer je dobil nesramno visoko ponudbo od japonske znamke Uniqlo. Foto: Guliverimage

"To se ne bi smelo nikoli zgoditi"

Nike danes še vedno sponzorira nekatera največja imena svetovnega športa, medtem pa je danes 41-letni Federer z Japonci podpisal veliko donosnejšo pogodbo. Nakajima je odkrito povedal, da obžaluje, da Federer ni več pod okriljem znamke Nike.

"To se nikoli ne bi smelo zgoditi. Spustiti nekoga takšnega je velika škoda. Roger Federer je do konca svoje kariere pripadal Nikeju. Tako kot Michael Jordan, LeBron James, Tiger Woods. Bil je takoj za najboljšimi športniki vseh časov pri Nikeju," je še povedal nekdanji direktor.

