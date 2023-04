Tedni minevajo, njega pa še ni od nikoder

Pravzaprav je minilo natanko 93 dni, odkar je Nadal nazadnje igral dvoboj, potem ko so se mu pojavile težave s kolkom. Prve napovedi so bile, da bo okreval od šest do osem tednov, kar je pomenilo, da bi se lahko vrnil ob začetku sezone na pesku, a do tega ni prišlo. Moral je izpustiti turnir v Monte Carlu, Barceloni, nazadnje pa je sporočil, da ga ne bomo videli niti v Madridu.

Ne gre mu vse po načrtih. Foto: Guliverimage

V četrtek je Rafa prek družbenih medijev sporočil, da okrevanje ne poteka tako, kot so pričakovali. "Dejstvo je, da položaj ni takšen, kot smo pričakovali. Upoštevali smo vse medicinske indikacije, ampak stvari se nekako niso odvijale tako, kot so nam dejali. Zaradi tega smo se znašli v težkem položaju."

"Tedni minevajo in želel sem si, da bi lahko igral na turnirjih, ki so najpomembnejši v moji karieri. Torej, kot so Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Rim, Roland Garros. Zdaj sem moral izpustiti Monte Carlo in Barcelono, na žalost pa me tudi v Madridu ne bo."

Od lanskega Wimbledona je zmagal le pet dvobojev

Razumljivo, da so navijači Španca vse bolj zaskrbljeni glede njegove prihodnosti, saj je od lanskega Wimbledona zmagal le na petih dvobojih. Zaradi svojih odsotnosti in težav pa je po skoraj 18 letih izpadel iz prve deseterice na lestvici ATP.

Rafael Nadal je imel v zadnjih letih kar nekaj težav s poškodbami. Foto: Guliverimage

Zdravljenja se bodo lotili na drugačen način

Vse bolj se postavlja vprašanje, ali se bo kralj peska, kot tudi imenujejo Nadala, sploh pojavil v Parizu. Torej na turnirju za grand slam, ki ga je osvojil že 14-krat, kar je neverjeten dosežek in tudi rekord. "Poškodba se še vedno ni pozdravila in ne morem trenirati na način, da bi potem lahko tekmoval."

"Treniral sem, ampak smo se pred nekaj dnevi odločili, da spremenimo smer. Torej, da se zdravljenja lotimo na drugačen način in da vidimo, ali bodo stvari napredovale. Ne morem dajati nobenih rokov, zato ker če bi vedel, bi povedal, a ne vem. Zdaj stvari, trenutno, stojijo tako."

V Parizu je izgubil le trikrat

Rafael Nadal ima na OP Francije neverjetno razmerje zmag in porazov (112 zmag od 115 odigranih dvobojev). Na pariškem pesku je že 14 dvignil lovoriko, kar je kar osem več kot legendarni Bjorn Borg, ki je na drugem mestu odprte ere.

Majorčan je v Parizu izgubil le trikrat. Prvi poraz mu je leta 2009 zadal Robin Söderling, leta 2015 in leta 2021 pa ga je na kolena spravil Novak Đoković.

Novak Đoković trenutno še ni v pravi formi. Foto: Reuters

Poškodba Nadala je Novaku Đokoviću na široko odprla vrata za zmago na Roland Garrosu. Oba igralca imata danes isto število zmag. Oba imata namreč v svojih vitrinah po 22 zmag na turnirjih velike četverice. Novak Đoković, ki ima v svoji članski konkurenci 80-odstotni izkupiček zmag, bi lahko letos bil prvi favorit turnirja v Parizu. Prvi igralec sveta pa bi v primeru zmage postavil nov mejnik. Postal bi igralec z največ zmagami na turnirjih za grand slam (23).

