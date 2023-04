Rojak v Banjaluki šokiral Đokovića

Za Lajovića, ki je tako po slabih dveh urah in pol premagal zmagovalca 22 turnirjev za grand slam, je to ena največjih zmag kariere. Đoković je sicer v prvem nizu imel kar 13 žogic za odvzem servisa tekmecu, a je izkoristil le eno, Lajović pa je na servis tekmeca dobil dve igri.

The BIGGEST moment of his career 👏@Dutzee plays a sensational match to down close friend Djokovic 6-4, 7-6(6) for a semi-final spot#SrpskaOpen pic.twitter.com/sx5lx8zO5b