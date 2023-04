Sedem let po nesrečnem padcu sta se spet srečala #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred sedmimi leti je na teniškem turnirju v Barceloni postal zelo viralen video pobiralca žogic, ki je nesrečno padel in z glavo zadel ob ogrado. V tistem dvoboju je igral tudi Španec Nicolas Almagro, ki se je po sedmih letih srečal z nesrečnim pobiralcem žogic. Kako hudo jo je ta takrat skupil?

Te dni mineva natanko sedem let, odkar je nova zvezda interneta postal pobiralec žogic, ki je 19. aprila 2016 z glavo zadel ob ogrado. Ob trku je tako zaropotalo, da se je še teniški igralec Nicolas Almagro obrnil. K sreči se mladenič ni huje poškodoval in je lahko nadaljeval svoje delo.

Buenísimo esto.



Nico Almagro se reencuentra con el recogepelotas que se estrelló contra la valla publicitaria en el Godó hace siete años. pic.twitter.com/9CLHDnfx9K — Germán R. Abril (@gerebit0) April 20, 2023

Praska na kolenu in skrb, da je vse zamočil

Po sedmih letih sta se glavni zvezdnik in danes že upokojeni Nicolas Almagro ob turnirju v Barceloni znova srečala in bila še kako vesela drug drugega.

"Kako veliko slave si mi prinesel in v veliko veselje mi je, da te lahko spet vidim," je uvodoma povedal nekdaj deveti igralec sveta in takratnega pobiralca žogic vprašal, ali se je ob tistem trku kaj poškodoval. "Nič posebnega, samo praska na kolenu in misel, da sem vse skupaj zamočil," je povedal pobiralec žogic.

Nato sta se za spomin skupaj fotografirala in Almagro se je mladeniču zahvalil, da bo na njegov račun na družbenih omrežjih dobil nove sledilce. Njun vnovično srečanje pa je spet postalo viralno.

Carlos Alcaraz danes igra v polfinalu turnirja v Barceloni. Foto: Reuters

Danes na sporedu polfinalni dvoboji

Na turnirju v Barceloni bodo danes na sporedu polfinalni dvoboji. Še vedno je v igri tudi domači matador Carlos Alcaraz, ki bo v polfinalu igral proti Britancu Danielu Evansu, v drugem polfinalnem paru pa sta Lorenzo Musetti in Stefanos Cicipas.

