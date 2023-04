Posledice vojne v Ukrajini se čutijo tudi v športu. Medtem ko v mnogih športih ruski in beloruski športniki ne smejo tekmovati, pa imajo v tenisu privilegij, da lahko, vendar ne pod državnimi simboli. Lani so dobili celo prepoved igranja na turnirju v Wimbledonu, letos pa bodo morali podpisati izjavo o nevtralnosti, če bodo želeli stopiti na "sveto travo" in tekmovati.

Foto: Guliverimage

Vseeno pa ni vse tako rožnato, kot je morda videti navzven. Pred dnevi je odkrito o sovraštvu spregovorila Arina Sabalenka, trenutno druga teniška igralka sveta, ki zadnje mesece občuti sovraštvo tudi na teniški turneji. Ne počuti se prijetno, kako jo nekateri gledajo, in verjetno tudi sovražijo, je povedala aktualna zmagovalka OP Avstralije, ki trenutno igra na turnirju v Stuttgartu.

"Šele zdaj se zavedam, da Ukrajini nisem naredila ničesar slabega. Sploh ji nisem ničesar naredila, a me nekateri ljudje sovražijo samo zato, ker sem rojena v Belorusinji. To je njihova odločitev, na katero ne morem vplivati. Da, ni najboljši občutek, ko te ljudje sovražijo brez razloga, a tako je."

Priznala je, da ji pohvale Aleksandra Lukašenka ne koristijo najbolj na teniški turneji. Foto: Reuters

Lukašenko je pred časom pohvalil njene rezultate

Pred časom smo lahko videli, kako je beloruski predsednik Aleksander Lukašenko pohvalil rezultate 24-letne beloruske teniške igralke. Sabalenka priznava, da ji te pohvale niso najbolj koristile na turneji oziroma niso prav nič pripomogle k boljšemu vzdušju na turneji.

"Prepričana sem, da to ne pomaga. Ne vem, res ne vem, kaj naj povem. On lahko komentira mojo igro, komentira lahko, kar želi. Ampak še enkrat povem, da nimam nič s politiko. Sem samo športnica iz Belorusije in v športu poskušam dati vse od sebe. Samo poskušam se osredotočiti nase."

"Če bi lahko ustavila vojno, bi to naredila, a na žalost to ni v mojih rokah." Foto: Guliverimage

Takoj bi ustavila vojno, če bi jo lahko

"Če me bodo Ukrajinci po tem govoru še bolj sovražili, kaj pa lahko naredim. Če se počutijo bolje, ker me sovražijo, jim z veseljem pomagam pri tem. Če bi lahko ustavila vojno, bi to naredila, a na žalost to ni v mojih rokah in tega ne morem imeti pod nadzorom," je še dejala Sabalenka, ki med drugim pravi, da skuša biti čim manj na internetu, da ne bi zaradi nastalega položaja postala preveč depresivna.

Arina Sabalenka trenutno igra na turnirju serije WTA, kjer se je prebila do četrtfinala. Danes se bo za polfinale pomerila s Španko Paulo Badoso.

