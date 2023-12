Teniška sezona odprta, prvi zmagi Britaniji in Španiji

S pokalom United se je v Avstraliji začela nova teniška sezona. Uvodni zmagi na mešanem turnirju reprezentanc, ki tekmujejo v slogu Davisovega pokala oziroma pokala Billie Jean King, sta zabeležili Velika Britanija in Španija. Britanci so premagali Avstralijo z 2:1, Španija pa je bila z istim izidom boljša od Brazilije.

Cameron Norrie je premagal Alexa de Minaurja s 6:4, 2:6, 7:6 (2), Katie Boulter pa je bila boljša od Ajle Tomljanovic s 6:2, 6:4. Domačini so dobili igro mešanih parov.

Bolj napeto je bilo na drugem dvoboju. Za Brazilijo je točko osvojila Beatriz Haddad Maia, za Španijo je bil uspešen Alejandro Davidovich Fokina, v dvojicah pa je bila naveza Alejandro Davidovich Fokina/Sara Sorribes Tormo boljša od Haddad Maie in Marcela Melo s 6:4, 7:5.

Na drugem turnirju United - zmago s premiernega branijo ZDA, ki so bile v finalu boljše od Italije - nastopa osemnajst reprezentanc razdeljenih v šest skupin. Tekme bodo potekale v Perthu in Sydneyju, ki bo naslednji konec tedna gostil tudi zaključne boje.

V četrtfinale se bodo uvrstili zmagovalci skupin ter dve najboljši drugouvrščeni ekipi.

Na turnirju United, ki najboljšim igralcem in igralkam služi kot priprava na prvi grand slam sezone v Melbournu (od 14. do 28. januarja), nastopa devet igralcev iz prve dvajseterice na lestvici ATP, med njimi Novak Đoković, Stefanos Cicipas, Alexander Zverev in Casper Ruud, ter pet igralk iz top 10, med temi Iga Swiatek, Jessica Pegula, Maria Sakari in Marketa Vondroušova.

Udeleženci si bodo razdelili dobrih devet milijonov evrov, zmage pa so ovrednotene tudi s točkami za lestvici ATP oziroma WTA.