Četrtek, 5. 2. 2026, 17.30
Teniški globus, 5. februar
Emma Raducanu zanesljiva v Romuniji, Flavio Cobolli izpadel v Franciji
Nadaljujejo se dvoboji na manjših turnirjih ATP in WTA v Montpellierju, Abu Dabiju, Cluju in Ostravi. Preverite zadnje izide. Na turnirju v Franciji je izpadel drugi nosilec Flavio Cobolli, v Romuniji pa je bil zanesljiva prvopostavljena Emma Raducanu.
2. krog:
Titouan Droguet (Fra) - Aleksandar Kovacevic (ZDA/8) 4:6, 7:6 (5), 6:4;
Tallon Griekspoor (Niz/4) - Pablo Carreno Busta (Špa) 6:4, 6:4;
Luca Nardi (Ita) - Flavio Cobolli (Ita/2) 6:2, 6:3;
Abu Dabi, WTA 500 (1.016.950 evrov):
2. krog:
Clara Tauson (Dan/3) - Mccartney Kessler (ZDA) 6:3, 6:4;
Sara Bejlek (Češ) - Sonay Kartal (VBr) 6:0, 6:2;
Jekaterina Aleksandrova (Rus/2) - Alexandra Eala (Fil) 6:3, 6:3;
Cluj-Napoca, WTA 250 (238.880 evrov):
2. krog:
Oleksandra Olijnikova (Ukr) - Xinyu Wang (Kit/4) 6:4, 6:4;
Emma Raducanu (VBr/1) - Maja Chwalinska (Pol) 6:0, 6:4;
Ostrava, WTA 250 (238.880 evrov):
2. krog:
Katie Volynets (ZDA) - Alycia Parks (ZDA) 5:7, 6:4, 6:2.