Sinner napredoval šele po preobratu in dveh urah in pol

Prvi igralec na lestvici ATP Jannik Sinner se je po hudem boju s Tomasom Martinom Etcheverryjem in zmagi s 6:, 6:4, 6:2 prebil v osmino finala mastersa v Šanghaju. Dvoboj je trajal več kot dve uri in pol.

V prvem nizu je imel Italijan Jannik Sinner priložnost, da predčasno povede, saj je imel pri vodstvo s 6:5 dve žogici za niz. A je Argentinec Tomas Martin Etcheverry s prepričljivo igro izenačil in dobil tudi podaljšano 13. igro. V drugem in tretjem nizu se je Italijan zbral in se uvrstil v naslednji krog turnirja s skupnim nagradnim skladom skoraj devet milijonov ameriških dolarjev.

Tri dni po porazu s Špancem Carlosom Alcarazem v finalu Pekinga je Sinner v uvodu dvoboj deloval nezbran in zapravil nekaj žogic, ki jih običajno dobi. V nadaljevanju pa je 23-letni Italijan vendarle pokazal drugačen tenis. "Jutri imam prost dan in to res potrebujem. Danes sem bil na igrišču zelo utrujen. Tudi v prvem nizu sem imel svoje priložnosti, a sem jih zapravil in res sem vesel, da mi je uspelo igro obrniti," je razlog za slabši nastop razložil zItalijan.

Pred njim se je v osmino finala prebil Rus Danil Medvedjev, ki je prav tako potreboval tri nize trdega boja, preden je Italijana Mattea Arnaldija premagal s 5:7, 6:4 in 6:4.