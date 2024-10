Alcaraz, Sinner in Đoković uspešni, v Pekingu znani finalistki

Carlos Alcaraz in Jannik Sinner sta uspešno začela nastope na predzadnjem mastersu sezone v Šanghaju. Enaindvajsetletni Španec je ob zmagi v drugem krogu oddal štiri igre, dve leti starejši Italijan pa eno več. Uspešen je bil tudi Srb Novak Đoković, ki je v današnjem zadnjem dvoboju premagal Američana Alexa Michelsena s 7:6 (3), 7:6 (9).Coco Gauff in Karolina Muchova pa sta finalistki turnirja serije WTA 1000 v Pekingu.

Zmagovalec nedavnega turnirja serije ATP 500 v Pekingu Carlos Alcaraz je prvo nalogo v Šanghaju opravil z odliko. S 6:2, 6:2 je po 77 minutah ugnal mladega domačega upa Shanga Junchenga, sicer zmagovalca turnirja v Chengduju pred tednom dni.

"V zadnjem času igram res dober tenis in ta trend dobrih občutkov želim prenesti tudi v nadaljevanje sezone," je po dvoboju dejal Alcaraz, ki je še v sredo po več kot triurnem obračunu v finalu Pekinga ugnal Jannika Sinnerja. "Od takrat sem imel le en trening do tega dvoboja, zato sem zares zadovoljen s prikazano ravnjo," je dodal trenutno drugi igralec sveta in na tem turnirju tretji nosilec. Alcaraza v tretjem krogu čaka še en kitajski predstavnik, pomeril se bo z Wujem Yibingom.

Jannik Sinner Foto: Guliverimage Brez večjih težav je v tretji krog napredoval tudi Sinner. Prvi igralec sveta je s 6:1, 6:4 po prav tako uri in 17 minutah premagal Japonca Tara Daniela. Lani je Sinner v Šanghaju izpadel v osmini finala, tokrat želi iti dlje. "Počutil sem se zelo udobno na igrišču. Seveda je malce drugače kot v Pekingu, a situacija je podobna kot lani, le da sem se tokrat bolje prilagodil. Dobro se počutim fizično, kar je zame pomembno, seveda pa bom moral napredovati do naslednjega obračuna," je takoj po dvoboju dejal 23-letni Italijan. Za preboj v četrti krog se bo pomeril proti Argentincu Tomasu Etcheverryju.

Četrtopostavljeni 37-letni Srb Novak Đoković pa je po dveh povsem izenačenih nizih na koncu le strl odpor 17 let mlajšega tekmeca iz ZDA, v obeh pa si je odločilno prednost priigral v podaljšanih igrah. Prvi "tie-break" je dobil s 7:3, drugega pa z 11:9. V naslednjem krogu ga čaka zmagovalec italijansko-švicarskega dvoboja Flavio Cobolli - Stan Wawrinka.

V soboto je od višje postavljenih igralcev izpadel šesti nosilec Rus Andrej Rubljov. S 6:7 (7), 6:4, 6:3 je bil boljši mladi Čeh Jakub Menšik.

Gauff in Muchova finalistki Pekinga

Coco Gauff Foto: Reuters Američanka Coco Gauff je v polfinalu Pekinga ugnala Španko Paulo Badosa s 4:6, 6:4, 6:2, Čehinja Karolina Muchova pa je bila s 6:3, 6:4 boljša od olimpijske prvakinje Kitajke Zheng Qinwen.

Gauff je v svoj deveti finale v karieri in prvi ameriški v Pekingu po Sereni Williams (2013) napredovala po dveh urah in 21 minutah. Prvi niz je izgubila, v drugem pa je Badosa pretila in bila na pragu dvojnega brejka. Zmagovalka lanskega OP ZDA je izkoristila slabšo igro tekmice ob koncu drugega niza, v tretjem pa prevladovala za uvrstitev v drugi finale letošnje sezone. Prvega v Aucklandu na začetku leta je dobila.

Muchova je v obeh nizih hitro prišla do prednosti odvzema servisa, dvoboj pa je bil sredi prvega niza prekinjen za 14 minut po padcu in lažji poškodbi zapestja Kitajke. Osemindvajsetletna Čehinja je ostala zbrana in se po uri in 46 minutah prebila v svoj šesti finale. Le enega je doslej dobila, in sicer v Seulu pred petimi leti. Letos je v finalu Palerma izgubila prav proti Zheng.

Peking, WTA 1000:



Polfinale:

Karolina Muchova (Češ) - Qinwen Zheng (Kit/5) 6:3, 6:4;

Coco Gauff (ZDA/4) - Paula Badosa (Špa/15) 4:6, 6:4, 6:2.



Šanghaj, ATP 1000:



1. krog:

Jannik Sinner (Ita/1) - Taro Daniel (Jap) 6:1, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/3) - Shang Juncheng (Kit) 6:2, 6:2;

Jakub Menšik (Češ) - Andrej Rubljov (Rus/6) 6:7 (7), 6:4, 6:3;

Aleksander Ševčenko (Kaz) - Francisco Cerundolo (Arg/27) 7:6 (7), 7:5;

Alexei Popyrin (Avs/20) - Miomir Kecmanović (Srb) 6:3, 6:2;

Novak Đoković (Srb/4) - Alex Michelsen (ZDA) 7:6 (3), 7:6 (9);

Yosuke Watanuki (Jap) - Brandon Nakashima (ZDA/32) 7:6 (4), 6:3;

Jiri Lehečka (Češ/33) - Jaume Munar (Špa) 7:6 (6), 6:4.