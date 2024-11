Se takšne zgodbe vedno dobro končajo?

Redki so nekdanji vrhunski teniški igralci, ki se odločijo, da bodo stopili v trenerske čevlje, a nekateri med njimi so se zelo dobro odrezali. Pobrskali smo po zgodovini in pogledali, kdo vse je sodeloval z vrhunskimi igralci in kako so se končale njihove zgodbe.

Pred dnevi je v javnosti odjeknila novica, da bosta v letošnjem pripravljalnem obdobju in na začetku prihodnje sezone moči združila Novak Đoković in Andy Murray, ki je pred kratkim končal svojo športno pot. Vsi so v velikem pričakovanju, kako bo videti sodelovanje Srba in Škota. Vsekakor pa to ni prvič, da sta na takšen način moči združila trener in igralec. In v večini primerov je takšno sodelovanje obrodilo veliko vrhunskih rezultatov.

Goran Ivanišević se je zelo dobro razumel s Srbom. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Za Novaka Đokovića je to že četrto tovrstno sodelovanje. Eden najboljših teniških igralcev je pred leti v svojo ekipo poklical Borisa Beckerja, še vedno najmlajšega zmagovalca Wimbledona. V tistem času je bilo popularno, da so imeli najboljši igralci v svoji ekipi še tako imenovanega super trenerja. Nole se je leta 2014 obrnil na legendarnega Nemca, s katerim sta sodelovala tri leta. V tem času je zmagal šest turnirjev za grand slam, med drugim je prvič zmagal na pariškem pesku – OP Francije.

Andre Agassi ni mogel pomagati Srbu. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Leta 2017, ko je prekinil sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Marjanom Vajdo, se je obrnil na Andreja Agassija, nekdanjega prvega igralca sveta, vendar njuno sodelovanje ni šlo po načrtih. V tistem času se je Srb spopadal s poškodbo, zaradi katere je izpustil večji del druge polovice sezone. Marca leta 2018 sta se njuni poti razšli. "Pomagati sem mu želel po svojih najboljših močeh. Prevečkrat sva se strinjala, da se ne strinjava. V prihodnosti mu želim vse najboljše," je takrat povedal Američan.

Nazadnje je Novak Đoković delal z Goranom Ivaniševićem, nekdanjim zmagovalcem Wimbledona, s katerim sta delala skoraj šest let. Sodelovanje med Srbom in Hrvatom, čeprav je bilo med njima večkrat burno, je bilo zelo uspešno. Beograjčan je namreč v času njunega sodelovanja v vitrino pospravil lovorike s kar dvanajstih turnirjev za grand slam.

Stefan Edberg je sodeloval z Rogerjem Federerjem. Foto: Gulliver/Getty Images

Le nekaj tednov po tem, ko sta začela sodelovati Đoković in Becker, je na dan prišla novica, da sta začela sodelovati Roger Federer in Stefan Edberg. Do takrat je Federer zmagal na 17 turnirjih od skupno 20 turnirjev za grand slam. V času njunega sodelovanja Švicar ni zmagal nobenega turnirja velike četverice, zmagal pa je tri turnirje serije masters, preden sta decembra 2015 šla vsak svojo pot.

Murrayju je pomagal Ivan Lendl

Zelo uspešno pot sta imela Ivan Lendl in Andy Murray, ki sta svoje sodelovanje združila v tri obdobja. Prvič sta sodelovala od leta 2011 do leta 2014. V tem času je Škot zmagal svoj prvi turnir za grand slam (OP ZDA 2012) in tudi Wimbledon ter osvojil zlato medaljo na olimpijskih igrah v Londonu.

Lendl je leta 2014 odšel in se vrnil junija leta 2016. Kmalu zatem je Andy Murray drugič zmagal Wimbledon, Britanec pa je pozneje v tem letu postal prvi igralec sveta. Potem sta sodelovala še leta 2022 in 2023, a to obdobje ni bilo tako uspešno, kot sta bila predhodna dva.

Rafael Nadal je dolga leta delal s stricem Tonijem, potem pa je trenersko mesto prevzel Carlos Moya. Foto: Guliverimage/Getty Images

Dve zelo uspešni španski zgodbi

Zelo uspešno zgodbo sta spisala Rafael Nadal in Carlos Moya. Zadnji je decembra 2017 nasledil Tonija Nadala, dolgoletnega trenerja in strica Rafaela Nadala. Skupaj sta osvojila osem turnirjev za grand slam, Rafa pa se je ob koncu te sezone upokojil.

Še eno zelo uspešno špansko zgodbo pa pišeta Juan Carlos Ferrero in Carlos Alcaraz. Sodelovati sta začela, ko je bilo Alcarazu komaj 15 let, Ferrero ga je vodil do največjih lovorik in ga med drugim popeljal tudi na vrh svetovne teniške lestvice. V zadnjem času so se pojavila namigovanja, da bi se Alcarazu v ekipi lahko pridružil Rafael Nadal.

Andy Roddick že leta 2006 poklical Connorsa Že leta 2006 sta za eno leto moči združila Jimmy Connors in Andy Roddick. Foto: Guliverimage

Že leta 2006 sta za eno leto moči združila Jimmy Connors in Andy Roddick. Američana sta začela sodelovati tistega leta po Wimbledonu. Roddick je nekaj mesecev pozneje prišel do finala OP ZDA, kjer je po štirih nizih izgubil proti Rogerju Federerju. Skupaj sta sodelovala do začetka leta 2008, ko se je Connors odločil, da bi rad več časa preživel z družino.

Preberite še: