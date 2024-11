"To bo eden najbolj zanimivih odnosov med trenerjem in teniškim igralcem, kar smo jih imeli," je o odnosu med Novakom Đokovićem in Andyjem Murrayjem povedal Mats Wilander, nekdaj vrhunski teniški igralec, zadnja leta pa teniški komentator.

Novak Đoković in Andy Murray se zelo dobro poznata, kar je lahko velika prednost. Foto: Guliverimage

Pred dnevi je kot strela z jasnega udarila novica, da se bo ekipi Novaka Đokovića kot trener pridružil Andy Murray. Škot je letos končal športno kariero in že takoj naj bi imel kar nekaj ponudb najboljših igralk in igralcev, a očitno ponudbe Đokovića ni mogel zavrniti. Ljubitelji tenisa že težko čakajo začetek nove sezone, saj jih še kako zanima, kako bo videti njuno sodelovanje.

Sporočilo je bilo jasno

Zadnja sezona Novaka Đokovića vsekakor ni bila tako uspešna, kot bi si srbski teniški zvezdnik verjetno želel. Na turneji ATP je letos ostal brez turnirske lovorike, a se vseeno lahko pohvali z zlato olimpijsko medaljo, ki je bila njegov letošnji glavni cilj. A glede na pretekle sezone bi si Beograjčan zagotovo želel več. Večkrat je povedal, da še vedno uživa v tenisu, in po zadnji potezi, ko je v svojo ekipo povabil Andyja Murrayja, si zagotovo še naprej želi zmagovati na največjih turnirjih in se kosati z mladeniči, kot sta Jannik Sinner in Carlos Alcaraz.

Bo Andy Murray imel nove ideje? Foto: Guliverimage

Morda Đoković na nekatere podrobnosti niti ne pomisli

Mats Wilander meni, da Škot Novaku ne more povedati prav veliko novega, a zagotovo veliko ve o igralcih, kot so Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Stefanos Cicipas, Aleksander Zverev … "Imel bo svoje mišljenje o teh igralcih. Veliko je majhnih podrobnosti, ki jih Andy pozna, Novak pa nanje morda ne pomisli. Andy je osvojil tri turnirje za grand slam in dve zlati olimpijski medalji. Osvojil je tudi Davisov pokal. Veliko je stvari, ki jih Novak ve, ampak se jih morda ne bo spomnil pred pomembnim dvobojem," je v uvodu povedal Wilander in ob tem dodal, da je s to potezo Đoković svojim nasprotnikom sporočil, da lahko še vedno igra vrhunski tenis in da so morda najboljša leta še pred njim.

"Prepričan sem, da Andy lahko postane odličen trener. Odlično razume, da je treba trdo delati in kako igrati najbolje, ko je treba. Vedno govorimo o tem, kako doseči svoj maksimum, ko je to najpomembneje. In Andy to ve. Dvakrat je zmagal v Wimbledonu in vedeti moramo, da je Britanec in je zato bil pod ogromnim pritiskom."

Foto: Guliverimage

Tako Đoković kot tudi Murray sta na igrišču večkrat kazala močna čustva in pogosto pogledovala k svojim trenerjem in kričala. Vemo, da se je Đoković večkrat besedno znašal nad člani svoje ekipe. "Zelo zanimivo bo, kakšen odnos bosta imela. Ko bo Novak med dvobojem pogledal proti Andyju in iskal nasvet. Kaj naj zdaj naredim? Zakaj moj forhend ne deluje? Kaj mi lahko poveš? To bo eden najbolj zanimivih odnosov med trenerjem in teniškim igralcem, kar smo jih imeli," je za Eurosport še povedal Wilander.

