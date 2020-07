Rus v finalu Kitzbühla ugnal domačina Thiema

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rus Andrej Rubljev je zmagovalec turnirja Thiem 7, ki ga je v avstrijskem Kitzbühlu organiziral domači teniški zvezdnik Dominic Thiem. Rus je v finalu ugnal prav Avstrijca s 6:2, 5:7 in 10:8 v podaljšani igri zadnjega niza.

Organizatorji so kljub pandemiji novega koronavirusa izpeljali večino zastavljenega sporeda v zimskošportnem središču v naši severni soseščini. Na tribunah pa se je od torka naprej ob zagotavljanju minimalne razdalje in upoštevanju strogih ukrepov za zajezitev novega koronavirusa zbralo do 500 gledalcev na dan.

Ti so pričakovali zmago Thiema, a ga je v finalu presenetil Rubljev, ki je slavil po uri in 47 minutah. Obetavni ruski tenisač je moral danes sprva dokončati polfinalni obračun proti Italijanu Matteu Berrettiniju. Thiem je svoj polfinalni obračun končal v petek, ko je premagal Roberta Bautista-Aguta v treh nizih.

V finalu bi morala tekmeca igrati običajni obračun na dva dobljena niza, a so zaradi slabe vremenske napovedi organizatorji skrajšali potek finala. S podaljšano igro do deset v tretjem nizu so igrali že v skupinskem delu tekmovanja.

Na turnirju so sicer sodelovali še Rus Karen Hačanov, Norvežan Casper Ruud, Nemec Jan-Lennard Struff in Avstrijec Dennis Novak.

Sledi selitev v Berlin

Naslednja v vrsti močnejših ekshibicijskih turnirjev bosta na sporedu v Berlinu. Prvi bo potekal med 13. in 15. julijem na travi pred največ 800 gledalci, drugi pa v hangarju na letališču Tempelhof med 17. in 19. julijem, kjer bo dovoljen vstop 200 ljubiteljem tenisa.

Na njem bosta nastopila Dominic Thiem in Nick Kyrgios, ne bo pa Alexandra Zvereva, ki se je zaradi kršenja pravil samoizolacije znašel pod številnimi kritikami. Med njimi tudi s strani Kyrgiosa.

V Franciji že nekaj vikendov zaporedoma poteka ekshibicijskih turnir, na katerem med drugim igrajo Grk Stefanos Tsitsipas, David Goffin in številni drugi.

