Raje kot na pijačo z Luko Dončićem je po porazu šel v hotelsko sobo #video

Aljaž Bedene bo šel najprej za nekaj časa na dopust. Foto: Grega Valančič / Sportida

Prišel bo pripravljen, ker drugače ne bi bilo pošteno

Za Aljaža bo turnir v Portorožu - Zavarovalnica Sava Slovenia Open - priprava za OP ZDA, zadnji turnir sezone za grand slam. A pred tem bo za nekaj časa povsem pozabil na tenis, kar pa ne pomeni, da na turnir ne bo prišel pripravljen.

"Ali bom pripravljen 100-odstotno, bom povedal takrat, ampak mislim, da ne bom imel nobenih težav. Kot sem že dejal, počitek bo dobrodošel. Seveda ne bom prišel neposredno z dopusta, ker to ne bi bilo pošteno ne do mene ne do turnirja," je povedal Bedene, ki se že veseli domačega turnirja. Prav tako si na njem želi zmagati. S tem bi dobil dodatno samozavest.

V Wimbledonu je našel tisto, kar mu najbolj ustreza

Ljubljančan, ki je pred kratkim praznoval svoj 30. rojstni dan, je letos na trdi podlagi odigral le štiri turnirje in vsakokrat izgubil že v uvodnem dvoboju. Upa, da bo v Portorožu dosegel boljši rezultat.

"Na trdi podlagi nisem igral na veliko turnirjih. Morda tudi žrebanja niso bila najbolj posrečena. Imel sem tudi kar precej zahtevne nasprotnike. Zagotovo bom poskusil nekaj drugega, ampak mislim, da bo bolje, kot je bilo do zdaj. Tako kot vse leto se dobro počutim na igrišču, razen na začetku sezone, ker sem zamenjal strune, lopar. Imel sem veliko vprašanj. Pred Wimbledonom sem končno našel tisto, kar mi najbolj ustreza," je povedal Bedene, ki je na portoroškem turnirju igral le enkrat. Leta 2013 se je prebil do polfinala. In kako se spominja tistega turnirja?

Pri tridesetih letih se še vedno veliko uči

Aljaž je zelo dober tenis kazal na zadnjem turnirju v Umagu, kjer se je prebil do četrtfinala. Tam je moral priznati premoč poznejšemu zmagovalcu turnirja Dušanu Lajoviću. Vseeno je naš sogovornik prepričan, da je blizu najboljšim.

"Vesel sem, da je Lajović zmagal, ker tako vem, da igram dober tenis in da sem blizu. Treba je narediti preskok v glavi, ker igra je prava. Čeprav sem star trideset let, se še vedno veliko učim. Slovenija je okolje, kjer je tenis še na razmeroma nizki točki. Za zdaj jaz peljem ta voz in z ekipo se učimo iz dneva v dan. Čeprav sem star 30 let - sicer se ne počutim toliko (smeh, op. p.) -, imam pred seboj še nekaj let in mislim, da me najboljše še čaka."

"Najpomembneje je, da napredujem in da si želim napredovati." Foto: Gulliver/Getty Images

Postal bi prvi Slovenec …

Trenutno 83. igralec sveta je imel že nekajkrat v karieri priložnost, da bi zmagal na turnirju serije ATP, a mu do zdaj še ni uspel velik preskok. Strinja se, da je bil turnir v Umagu še ena zapravljena priložnost, a je imel pred tem še večje priložnosti.

"Želim si osvojiti turnir serije ATP, katerikoli že bo. Mislim, da bo potem lažje. Dobiš tudi dodatno samozavest. Bil bi prvi Slovenec, ki bi mu to uspelo, in to je nekaj velikega. Želim si in mislim, da sem tega sposoben. Najpomembneje je, da napredujem in da si želim napredovati."

Na turnirju v Umagu se je prebil do četrtfinala. Foto: Reuters

Po porazu se je raje umaknil v hotelsko sobo

V Umagu ga je na tribunah spremljal naš košarkar Luka Dončić, a po težkem porazu proti Lajoviću se je raje umaknil v hotelsko sobo. Aljaž sicer upa, da bo imel na turnirju v Portorožu prav tako veliko podporo slovenskih ljubiteljev tenisa.

"Če izgubiš, ni lahko iti ven. Bil sem raje v sobi in premleval stvari oziroma kaj bi bilo bolje narediti v določenih trenutkih. Ogledaš si tekmo in vidiš, kje si delal napake. So stvari, pri katerih bi se želel vrniti in jih spremeniti, ampak vse to je dobro za naprej. Kot sem že rekel, učimo se. Z ekipo delamo, da se izboljšujemo, kar je tudi edina pot za napredek."

Ne želi si igrati tako dolgo kot Roger Federer

Na turnirju v Wimbledonu smo lahko spremljali epski finale med Rogerjem Federerjem in Novakom Đokovićem. Kot je razkril Aljaž, si ne želi igrati tako dolgo kot Švicar, ki bo kmalu praznoval 38 let.

"Zdaj se je veliko spremenilo. Igralci veliko bolj pazijo nase in ekipe so bolj usposobljene. To se vidi pri Rogerju, ki se giblje kot v najboljših časih. Mogoče kakšne stvari dela celo še bolje kot takrat. Lepo je videti, da mu to uspeva. Ali bom jaz igral do 38. leta? Upam, da ne. Želim si igrati, dokler bom užival in dokler bom dobro pripravljen. Mislim, da Roger pri 38 letih še ni končal. Lepo je videti, da ga gledalci tako radi spremljajo. To je dobro tudi za mlajše igralce, ki lahko vidijo, da pri 25 letih morda še ni prepozno. Lepo ga je gledati, saj vse dela skoraj popolno. Napori za telo so vedno večji, ampak on dokazuje, da se da."

Tudi Aljaž Bedene dobiva neprimerna sporočila. Foto: Gulliver/Getty Images

Pred časom smo pisali o tem, da Kaja Juvan, naša mlada teniška igralka, dobiva neprimerna in grozilna sporočila. Nič drugače ni pri Aljažu, ki tovrstna sporočila takoj izbriše.

"Tisti, ki se ukvarjajo s tem, bi lahko opravljali boljše delo. Mislim, da imajo ti ljudje svoje težave in da na ta način stresajo jezo. Še posebej težko je za mlade in tiste, ki tega niso vajeni. To jih lahko zelo prizadene in lahko se začnejo bati. Ni lahko, ampak čez to je treba iti."