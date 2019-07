Aljaž Bedene bo na domačem turnirju prvi nosilec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse bolj se bliža največji slovenski teniški turnir, ATP Challenger Zavarovalnica Sava Slovenia Open, ki se bo odvijal v Portorožu. Tam bosta nastopila tudi naša dva najboljša teniška igralca – Aljaž Bedene in Blaž Rola.

Teniški igralci tudi v poletnih mesecih nimajo oddiha. Prav nič drugače ne bo prihodnji mesec, ko bo od 9. do 18. avgusta potekal teniški turnir serije challenger za moške. Ta bo že sedmi zapored. Do zdaj sta na tem tekmovanju zmagala dva slovenska igralca –leta 2013 je to uspelo Gregu Žemlji, leto pozneje pa še Blažu Kavčiču.

Aljaž Bedene je dobro formo pokazal na nedavnem turnirju v Umagu. Foto: Reuters

Letos bodo na svoj račun prišli tudi slovenski ljubitelji tenisa, saj je Aljaž Bedene, trenutno 83. igralec sveta, postavljen kot prvi nosilec turnirja in zagotovo sodi med favorite.

Bedene je prejšnji teden igral na turnirju v Umagu, kjer je pokazal dobro formo, ko se je prebil vse do četrtfinala. Ljubljančan je moral v polfinalu premoč priznati poznejšemu zmagovalcu turnirja Dušanu Lajoviću.

Slovenski ljubitelji tenisa bodo lahko stiskali pesti tudi za Blaža Rolo. Foto: Sportida

Slovenske barve bo branil tudi Blaž Rola

Na turnirju bomo lahko spremljali tudi Blaža Rola, ki je letos že zmagal turnir serije challenger v Mehiki. Ptujčan bo v Portorožu postavljen kot četrti nosilec in bo prav tako eden tistih, ki sodijo v ožji krog favoritov.

Na turnir pa so že prijavljeni tudi drugi zanimiv igralci. Na portoroškem igrišču se nam bodo predstavili tudi lanski zmagovalec – Francoz Constant Lestienne –, predlanski – Ukrajinec Sergiy Stakhovsky – in zmagovalec leta 2015 – Italijan Luca Vanni.

Tako kot že zadnjih nekaj let, bo tudi letos zelo zanimiv spremljevalni program.