Rafael Nadal se spopada s hudimi kritikami in obtožbami #video

Leta 2016 je na odprtje akademije prišel tudi Roger Federer. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafael Nadal je leta 2016 na domači Majorki odprl teniško akademijo. Kot kaže, je bila to prava poteza, saj jo želi v bližnji prihodnosti še razširiti. To pa ni najbolj pogodu nekaterim skupinam in vladnim osebam v regiji. Predvsem se je nanj spravil Miguel Oliver, župan Manacorja, kraja, iz katerega prihaja Rafa.

Devetnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam bi akademijo razširili za 54 odstotkov, kar pomeni, da bi imeli zdaj 45 igrišč. Razširjeni športni center bi imel tudi nogometno igrišče, bazen, velik fitnes center, med drugim tudi hotel za 200 ljudi. Nadal je od upravnega sveta Balearskih otokov, pod katerega spada tudi mesto Manacor, že dobil vsa dovoljenja. Župan meni, da se je Nadal odločil za takšno pot, da bi se izognil občinskim zakonom.

Očitajo mu, da ni plačal vseh stroškov. Rafa to odločno zanika. Foto: Reuters

Moti jih, ker niso imeli nobene besede

"Med Nadalom in mestnim svetom ni bilo nobene povezave. Že s prejšnjim županom se ni pogovarjal in tudi z menoj se ni," je za El Confidencial povedal Miguel Oliver. "Paradoks je, da je športni objekt v Manacorju, vendar lokalna družba in mestni svet nista pri tem imela nobene besede," je še povedal župan, ki razkril, da je pred dnevi dobil dokumentacijo za širitev objekta in da mu ni preostalo drugega, kot da jo podpiše.

Oliver med drugim trdi, da Nadalova akademija ni plačala vseh stroškov, kot sta na primer davek na nepremičnine in pristojbine za odvoz smeti. Te besede je za nekatere medije zanikal.

🎙️💭 @miquel_oliver, alcalde de Manacor, en @partidazocope



➡️ "La Rafa Nadal Academy pagó el IBI una vez que se le reclamó"



➡️ "Siento admiración por Rafa, como persona y como deportista. En ningún momento dije que Rafa vivía al margen del municipio"#PartidazoCOPE pic.twitter.com/2fsUi8wwXO — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 5, 2019

Obtožbe se ga zelo prizadele

Po teh obtožbah je prvi igralec sveta v javnost poslal odprto pismo in zapisal, da so vse obtožbe proti njemu popolnoma neresnične, ob tem pa predložil vse pristojbine, ki jih je njegova akademija od leta 2016 plačevala.

"Vedno sem poskušal biti pošten in spoštovati vsa pravila igre. Tako kot vsakega tudi mene boli, če me neupravičeno napadajo in na ta način želijo očrniti moje ime. Iskreno, ko vse skupaj berem in poslušam, je to zame zelo boleče in žaljivo. Morda ljudjem ni všeč, na kakšen način sem predstavljal mesto Manacor, ampak ni dvoma, da sem to želel narediti na najboljši način … Vedno sem bil tam, ko me je Manacor potreboval."

"Tako kot vsakega tudi mene boli, če me neupravičeno napadajo in želijo tako očrniti moje ime." Foto: Reuters

Akademijo bi lahko postavil kjerkoli, a se je odločil za domači kraj

Župan je med drugim dejal, da teniška akademija ekonomsko slabo vpliva na okolico, saj menijo, da bi s širitvijo športnega centra morali zapreti nekatera lokalna podjetja. S tem pa bi se dvignila stopnja brezposelnosti.

Nadal na podlagi tega zapisal, da je imel akademijo možnost postaviti na veliko drugih lokacijah po svetu, vendar se je odločil za domači kraj, čeprav ekonomske razmere niso najbolj idealne. V nasprotju s trditvami župana pa Nadal meni, da je okrepil lokalno gospodarstvo.

Nadal je večkrat pomagal domačemu kraju, tudi v hudih poplavah

Na akademiji je trenutno zaposlenih 300 ljudi in kadarkoli je mogoče, vključuje lokalna podjetja, izdelke in materiale. Ob tem je omenil še veliko drugih primerov, kjer je pomagal domačem kraju. Pred leti je ponudil finančno pomoč za avditorijiski projekt, prav tako je osebno pomagal leta 2018, ko je njegove kraje prizadelo močno neurje.

"Nisem se zlagal"

Že dan po objavi odprtega pisma enega najboljših igralcev vseh časov, se je v radijskem intervjuju spet oglasil župan. "Takoj moram povedati, da se nisem nič lagal. Akademija je legalna, ampak to ne pomeni, da so bil vse procedure pravilne. Vse, kar lahko rečemo je, da je akademija v urbanističnem načrtu," je povedal Miguel Oliver, ki je poleg tega dejal, da ima informacije, da nekateri zaposleni v Nadalovi akademiji niso zadovoljni.