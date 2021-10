Pri 97 letih se mu je izpolnila želja #video

Leonid Stanislavskiy je svetovni teniški javnosti znan že nekaj časa, potem ko se je vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, saj je postal najstarejši udeleženec svetovnega prvenstva seniorjev. Ta je od 16. do 23. oktobra potekal v Španiji na Majorki. Leonid je nastopil v kategoriji nad 90 let in izpadel v prvem krogu.

Ukrajinec, ki tenis igra že več kot 60 let, je večkrat izrazil željo, da bi rad zaigral z legendarnim Rogerjem Federerjem. Zdaj se ni srečal s Švicarjem, ga pa je zato na svoji akademiji gostil Rafael Nadal. S Špancem sta izmenjala nekaj udarcev in Leonid je dokazal, da je še vedno v dobri formi.

Še vedno se uspešno bori z leti

Leonid Stanislavskiy se je rodil 22. marca 1924. Preživel je drugo svetovno vojno in tudi pandemijo covid-19, ki trenutno vlada v svetu. Danes je še vedno pri tako dobrem zdravju, da uživa v športu.

"Tenis je eleganten in dober za telesno vadbo. Je lepa igra in lahko jo igrate, ne glede na to, koliko ste stari. Ko sem bil star 95 let, sem se počutil nekoliko bolje kot zdaj, ko sem star 97 let, saj je hoja že težja," je pred časom za Reuters povedal Stanislavskiy.

Foto: Twitter

Kaj je njegova skrivnost?

Ne glede na vse zaplete, ki jih je iz leta v leto vse več, je hvaležen za vsak dan, ki ga preživi. Predvsem je hvaležen za to, da počne tisto, kar ima rad. Zjutraj naredi nekaj sklec in vaj, kar je njegova skrivnost, da v jeseni svojega življenja še vedno ostaja v tako dobri formi.