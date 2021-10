Ste vedeli, s čim se še ukvarja eden najboljših športnikov vseh časov?

"Ukvarjam se z jogo, meditiram, da lahko nadzorujem svoja čustva v odločilnih trenutkih." Foto: Guliverimage Rafael Nadal s svojimi dvajsetimi zmagami na turnirjih za grand slam spada med najboljše igralce vseh časov. Španec je znan tudi kot eden najbolj poštenih in delavnih igralcev. Zanj je značilno, da na igrišču vedno ohranja mirne živce, tudi v najbolj stresnih položajih. Prav tako se v športni karieri nikoli ni znesel nad svojim loparjem.

Rafael je večkrat poudaril, da ima zasluge za to predvsem njegov nekdanji dolgoletni trener in stric Toni Nadal. Ko je bil star šest let, ga je stric opozoril, da mu bo nehal pomagati, če bo samo enkrat zlomil lopar. Te besede si je za vedno zapomnil.

"Ukvarjam se z jogo, meditiram, da lahko nadzorujem svoja čustva v odločilnih trenutkih. Na igrišče grem vedno s pozitivnim odnosom. Pomembno je namreč, da ohraniš samozavest tudi takrat, ko položaj ni idealen," je povedal kralj peska, kot tudi imenujejo Nadala.

"Nikoli nisem zlomil loparja"

Majorčan na igrišču velja za izjemno nepopustljivega in številni najboljši teniški igralci, med njimi tudi Roger Federer in Novak Đoković, so dejali, da se ga ne sme odpisati v nobenem trenutku. Rafa se je v svoji karieri že velikokrat vrnil v igro, ko je bil videti povsem izgubljen.

"Rad tekmujem, ampak vedno se nadzorujem na igrišču. Nikoli nisem zlomil loparja in nikoli se nisem noro obnašal. Moja filozofija je, da nikoli ne odneham. Enako je, ko igram golf ali nogomet s prijatelji."

Bolje pred televizorjem kot na pijači

Rafa ima zelo rad golf in ga tudi gleda po televiziji. Pravzaprav velikokrat pozno v noč spremlja vse športe. Meni, da je to bolj zdrava zabava kot nočno popivanje.

"Ponavadi gledam golf po televiziji. Včasih se usedem na kavč in gledam do jutranjih ur, ampak spim vsaj pet ur. To je bolj zdrava zabava, kot če bi šel ven na pijačo."

Zmeraj je želel biti le Rafael Nadal. Foto: Reuters

Nikogar ni hotel posnemati

V svoji mladosti je spremljal vsa vrhunska teniška imena tistega časa, a nikoli ni nikogar posnemal. "Občudoval sem Samprasa in Agassija. Rad sem gledal njune dvoboje. Od Peta (Pete Sampras, op. p.) sem se naučil, da moram biti agresiven, od Agassija (Andre Agassi, op. p.) pa, da je potreben borbeni duh. Tudi Carlos Moya je zelo vplival name," je povedal eden najbolj izkušenih igralcev na turneji.

Ko bo čutil, da ne zmore več, se bo umaknil Ne skrbi ga, kaj bo počel po končani karieri. Foto: Guliverimage

Španec je letos dopolnil 35 let, zato so vse glasnejša vprašanja, kdaj bi lahko lopar postavil v kot. Letos je moral zaradi poškodbe stopala in operacije predčasno končati sezono, prav tako ni osvojil OP Francije, svojega najljubšega turnirja. Ko so ga vprašali o športni upokojitvi, jim je odgovoril tako:

"Ne razmišljam o svojih letih. Tisti trenutek, ko se psihološko in fizično ne bom počutil pripravljenega, se bom upokojil. Verjamem, da bom vseeno ostal v svetu športa. Imam akademijo in prek nje bom ostal povezan s tenisom. Rad pomagam mladim. Ko se bom enkrat nehal ukvarjati s profesionalnim tenisom, se bom zagotovo posvetil svoji fundaciji. Ni me strah tega, kar me čaka po končani karieri," je še za špansko spletno stran Emol dejal Nadal.

Rafael Nadal je letos zmagal na turnirjih v Barceloni in Rimu. Foto: Guliverimage

Letos je v svojo vitrino postavil tri turnirske lovorike

Trenutno peti igralec sveta je letos igral na sedmih turnirjih. Na zadnjem avgusta v Washingtonu, potem pa zaradi poškodbe končal sezono. V sezoni je zbral 25 zmag in pet porazov, zmagal je na turnirjih v Barceloni in Rimu.