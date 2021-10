Nadal začel s prvimi treningi po operaciji stopala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški as Rafael Nadal je začel s prvimi treningi po nedavni operaciji stopala. Madridska Marca je objavila kratki video, na katerem udarja z loparjem ob prisotnosti trenerja Carlosa Moye na svoji akademiji na Palmi de Mallorci. Pričakovati je, da bo trenutno šesti igralec svetovne lestvice prve nastope opravil v letu 2022.

Petintridesetletni Nadal, dvajsetkratni zmagovalec turnirjev za veliki slam, je po izpadu v polfinalu Roland Garrosa, kjer ga je izločil Srb Novak Đoković, igral le še na turnirju v Washingtonu. Nato ni več tekmoval in je izpustil tako velika slama v Wimbledonu in New Yorku, pa tudi olimpijske igre v Tokiu.

Preberite še: