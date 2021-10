Med igralcema se je zaiskrilo: Zelo dobro veš, kaj mislim #video

Stefanos Cicipas in Fabio Fognini sta igrala v tretjem krogu turnirja v Indian Wellsu. Na koncu je po treh nizih slavil Cicpas. Prvi niz je s 6:2 dobil Fognini, nato pa je v nadaljevanju mladi Grk povsem spremenil igro in naslednja dva niza dobil s 6:3 in 6:4.

A few words exchanged 👀



Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2021

Foto: Guliverimage

Italijan se je že med dvobojem pritoževal glavnemu sodniku, da se oče Stefanosa Cicipasa vse prevečkrat oglaša s tribun in na tak način pomaga svojemu sinu. Sodnik je pritožbe preslišal, čeprav se je očeta pogosto slišalo s tribun.

"Igramo 2:1," je Fognini povedal glavnemu sodniku, a mu je ta odgovoril: "Zame je to le spodbuda."

Fognini mu je na mreži povedal svoje

Po končanem dvoboju, ta je trajal nekaj minut več kot dve uri, sta si igralca zamenjala tudi nekaj besed. "Zelo smešno … Zelo dobro veš, kaj mislim. Vseskozi je govoril," je Fognini pripomnil trenutno tretjemu igralcu sveta. Triindvajsetletni Grk mu ni ostal dolžan in mu je nekaj zabrusil nazaj.

Cicipasa v osmini finala čaka Avstralec Alex De Minaur, trenutno 27. igralec sveta. Igralca sta do zdaj igrala osem medsebojnih dvobojev. Statistika zmag pa je močno na strani Cicipasa (7:1).