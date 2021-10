Andy Murray se poslavlja z Indian Wellsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za Zvereva in Murrayja je bil to četrti medsebojni dvoboj, za Nemca pa je bila to prva zmaga proti Škotu. Zvereva v naslednjem krogu čaka Francoz Gael Monfils.

"On je še edini igralec velike četverice (Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer, Andy Murray op. p.), ki ga še nisem premagal. Vesel sem, da mi je danes uspelo. Bil je izjemen dvoboj. Mislim, da je Andy igral zelo dobro. Morda tako dobro, kot še pred operacijo. Upam, da bo s takšno igro nadaljeval, ker tenis ga je pogrešal in lepo je videti, da se je vrnil," je po dvoboju povedal Zverev.

* Indian Wells (8.150.470 dolarjev):

- ATP, 3. krog:

Taylor Fritz (ZDA/31) - Matteo Berrettini (Ita/5) 6:4, 6:3;

Jannik Sinner (Ita/10) - John Isner (ZDA x20) b.b.;

Nikoloz Basilashvili (Gru/29) - Albert Ramos (Špa) 4:6, 7:6 (2), 6:2;

Karen Hahanov (Rus/24) - Pablo Carreno-Busta (Špa/12) 6:0, 6:4;

Alexander Zverev (Nem/3) - Andy Murray (VBr) 6:4, 7:6 (4);

Stefanos Cicipas (Grč/2 - Fabio Fognini (Ita/25) 2:6, 6:3,, 6:4;



- WTA, 4. krog:

Jessica Pegula (ZDA/19) - Elina Svitolina (Ukr/4) 6:1, 6:1;

Jelena Ostapenko (Lat/24) - Iga Swiatek (Pol/2) 6:4, 6:3;

Shelby RoNems (ZDA) - Leylah Fernandez (Kan/23) 2:6, 6:1, 7:6 (4);

Anett Kontaveit (Est/18) - Beatriz Haddad Maia (Bra) 6:0, 6:2;

Paula Badosa (Špa/21) - Barbora Krejčikoca (Češ/3) 6:1, 7:5;

Angelique Kerber (Nem/10) - Ajla Tomljanovic (Avs) 6:4, 6:1;

Viktorija Azarenka (Blr/27) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 6:4.