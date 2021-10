Murray dvomi, ali bo lahko nastopil v Davisovem pokalu

V tretjem krogu mastersa v kalifornijski puščavi sta se pomerila olimpijska prvaka, aktualni in nekdanji. Zverev, ki je na poti do svojega prvega olimpijskega zlata letos v Tokiu v polfinalu odpravil prvega nosilca Srba Novaka Đokovića, je v Indian Wellsu brez večjih težav preskočil tudi britanskega asa, dvakratnega olimpijskega prvaka iz 2012 in 2016.

Štiriintridesetletnik deset let mlajšemu Nemcu ruskega porekla ni vzel niti niza, Zverev je Škota ugnal s 6:4 in po podaljšani igri drugega niza s 7:6 (4).

Murray, dvakratni zmagovalec turnirja za grand slam v Wimbledonu, ki je imel v zadnjih letih težave z zdravjem, po operaciji kolka je celo razmišljal o koncu tekmovalne poti, ni bil zadovoljen s formo.

V pogovoru za BBC Sport je podvomil o svojem nastopu v skupinskem delu letošnjega Davisovega pokala.

"Nisem prepričan, ali si zaslužim igrati v tej ekipi," je dejal Škot, ki je leta 2015 Veliki Britaniji pomagal k prvemu naslovu v tem moškem tekmovanju po letu 1936.

"Davisovemu pokalu sem veliko dal, včasih pa tudi v lastno škodo," je dejal za BBC Sport ter spomnil, da je pred dvema letoma v skupinskem delu Davisovega pokala utrpel poškodbo medenice. Nato pa je staknil okužbo z novim koronavirusom ter moral odpovedati nastop na odprtem prvenstvu Avstralije.

"Trenutno ne nameravam igrati v Davisovem pokalu. Glede na pozni konec turnirja in predvideni zgodnji odhod v Avstralijo ter moj urnik do konca leta se bom moral odpočiti ter dati telesu priložnost, da zadiha," je dejal Murray, ki želi preživeti tudi nekaj časa z družino.

Foto: Guliverimage

Murray, ki je trenutno 121. igralec sveta, tudi še ni mogel potrditi, ali bo nastopil na turnirjih ATP v Antwerpnu in na Dunaju, kar bo odvisno "od njegovega telesa in stopnje utrujenosti".

Velika Britanija bo 27. in 28. novembra v skupinskem delu Davisovega pokala v Innsbrucku v skupini C igrala s Francijo in Češko. V Innsbrucku bodo igrale še ekipe skupine F Srbija, Nemčija in Avstrija.

Lani so turnir odpovedali zaradi novega koronavirusa. Španija je branilka naslova izpred dveh let. Madrid bo od 3. do 5. decembra gostil polfinale in finale Davisovega pokala.

V skupini A so Španija, Rusija in Ekvador, v skupini B pa Kanada, Kazahstan in Švedska. Ti dve skupini bosta v Madridu.

V skupini D Hrvaška, Avstralija in Madžarska, v skupini E ZDA, Italija in Kolumbija. Ti dve skupini sta v Torinu.