Nadal imel težave le na uvodu, Hrvat se je moral še kako potruditi

Španec Rafael Nadal na OP ZDA lovi svojo že 23. lovoriko za grand slam. Če bi mu uspelo, bi najbližjemu zasledovalcu Novaku Đokoviću, ki ga letos ni v New Yorku, ušel na dve lovoriki razlike.

Legendarni Španec je v prvem krogu izločil Avstralca Rinkyja Hijikato, ki je trenutno na 198. mestu svetovne lestvice. Za igralca je bil to prvi medsebojni dvoboj, 35-letni Majorčan pa je po izgubljenem prvem nizu le uresničili vlogo favorita.

"Tukaj sem zaigral prvič po treh letih in to na nočni tekmi, kar je vedno nekaj posebnega. Bil je težak trenutek, ki pa je zdaj za mano," je po tekmi, na kateri je zaigral proti prejemniku posebnega povabila prirediteljev, dejal 36-letni Španec.

"To je bil eden tistih dni, ko moraš svoje delo opraviti in to sem storil. Vesel sem te zmage," je še dejal zmagovalec 22 turnirjev za grand slam. V prvem nizu je bilo težko, saj je priznal, da je postal tudi nervozen, potem ko je izgubil servis. Ocenil je, da gre nekoliko slabši uvod pripisati tudi daljši pavzi in pomanjkanju igralne prakse, saj je moral okrevati po wimbledonskem polfinalu in poškodbi mišice. "To je bila moja druga tekma v 50 dneh."

Na delu pa je bilo danes tudi odkritje letošnje sezone Carlos Alcaraz. V dvoboju z Argentincem Sebastianom Baezom je povedel z 2:0 v nizih, nato pa je tekmec dvoboj predal. "Nihče si ne želi, da se tekma konča takole. Sebastian je velik igralec, bori se do zadnje žogice in zato si tega na zasluži," je razplet po več kot dveh urah in pol na stadionu Arthur Ashe pospremil 19-letni Španec, ki je na tem turnirju s četrtfinalom presenetil že lani.

Borna Ćorić nadaljuje izjemno "severnoameriško" serijo. Foto: Reuters

Italijan Jannik Sinner je po petih nizih odpravil Nemca Daniela Altmaierja, zelo pa se je moral za napredovanje potruditi tudi Borna Ćorić. Zagrebčan, povratnik med najboljše po daljši odsotnosti zaradi zdravstvenih težav, je pred US Opnom navdušil na mastersu v Cincinnatiju, kjer je na poti do naslova ugnal tudi Nadala. Tokrat je Hrvat za zmago nad Francozom Enzom Couacaudom potreboval pet nizov. Zadnjega je dobil s 7:5.