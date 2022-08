Slovo Juvanove, izpadli tudi Raducanujeva in Osaka

Slovenija je ostala brez predstavnice v glavnem delu OP ZDA. Kaja Juvan, za katero je bil to šele tretji nastop v New Yorku, je v 1. krogu izpadla proti Španki Cristini Bucsi (4:6 in 4:6). Poleg 21-letne Ljubljančanke sta se poslovili tudi nekdanji zmagovalki turnirja v New Yorku Britanka Emma Raducanu in Japonka Naomi Osaka. Prva nosilka turnirja Poljakinja Iga Swiatek je brez večjih težav preskočila italijansko oviro.

Prvi dan OP ZDA sta se med posamezniki že poslovila Tamara Zidanšek in Aljaž Bedene, drugi dan pa je ostala praznih rok še Kaja Juvan. Ljubljančanko, ki je pred kratkim začela sodelovati z Zoranom Krajncem, je v uvodnem krogu po 86 minutah izgubila proti Španki Cristini Busci (4:6 in 4:6). To je bil njun prvi medsebojni dvoboj, Juvanova pa je prvič v karieri izpadla v 1. krogu največjega turnirja v Severni Ameriki.

Kaj je Kaja povedala pred turnirjem? "Priprave so potekale dobro. Mislim, da mi gre vse bolje in bolje. Veselim se prve tekme. Turnir za grand slam pa je vedno nekaj posebnega. Veselim se še ene nove izkušnje. Pri tenisu so vedno vzponi in padci. Doživela sem nekaj sprememb v zadnjem času. Zdaj sem na njih prilagajam, iščem nove občutke. Mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bo steklo v želeno smer," je za Tenis Slovenija povedala 21-letnica, ki se tako od OP ZDA poslavlja že po prvem nastopu.

21-letna Poljakinja Iga Swiatek se bo v drugem krogu pomerila z nekdanjo zmagovalko US Opna Američanko Sloane Stephens.

Emma Raducanu je bila nemočna proti izkušeni Francozinji. Foto: Reuters

Lani je Britanka Emma Raducanu poskrbela za senzacijo senzacij, ko je presenetljivo osvojila turnir, tokrat pa se od teniškega spektakla v New Yorku poslavlja že po prvem nastopu. Izgubila je proti izkušeni Francozinji Alize Cornet, trenutno 40. igralki sveta.

Izpadla je tudi Naomi Osaka, dvakratna zmagovalka OP ZDA. Japonka je že pred časom priznala, da ima težave s pritiski in depresijo, v prvem krogu pa jo je premagala domačinka Danielle Collins.

Alize Cornet se je razveselila zmage nad branilko naslova v New Yorku. Foto: Reuters

Izpadla pa je wimbledonska zmagovalka Kazahstanka Jelena Ribakina, ki jo je presenetila francoska kvalifikantka Clara Burel a 6:4 in 6:4. Kazahstanka je imela tudi nekaj športne nesreče, saj je bila v New Yorku šele 25. nosilka, ker se točke iz Wimbledona, tam niso smeli nastopiti igralci in igralke iz Rusije in Belorusije, niso štele za lestvico WTA.