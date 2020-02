Novak Đoković: Upam, da je bilo to zadnjič v življenju #video

Prejšnji teden je kot strela z jasnega udarila novica, da je moral Roger Federer na operacijo kolena in da bo nekaj mesecev preživel brez tenisa. Švicar naj bi se vrnil šele junija, ko se začne sezona na travi. Presenečeni pa niso bili samo njegovi navijači, ampak tudi Novak Đoković, ki je s Federerjem nazadnje igral letos v Melbournu.

"Na OP Avstralije sem vedel, da ima težave s poškodbo, ampak nihče ni vedel, kako resno je. Nikomur ne privoščim tega, da mora na operacijo. Sam sem to enkrat že doživel (operacija komolca, op. p.) in upam, da je bilo zadnjič v življenju."

"Vem, da je to za zdravnike rutinski postopek, vendar je precej invaziven. Zaradi tega imaš psihološke posledice. Žalosten sem, ko vidim Rogerja Federerja in Kevina Andersona, ki morata doživljati takšne stvari. Upam, da se Roger kmalu vrne. Naš šport ga potrebuje," je glede Federerja še povedal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

V preteklosti se je že veliko govorilo o združitvi Davisovega pokala in ATP Cupa. Prvega organizira zasebna družba Kosmos, drugo tekmovanje pa poteka pod okriljem ATP. Gre namreč za dve ekipni tekmovanji, ki sta organizirani v razmiku enega meseca. Đoković in številni drugi menijo, da bi morali ti dve tekmovanji združiti. "Zelo težko bom vsako leto igral na obeh tekmovanjih. Moral bom izbirati."

32-letni Beograjčan ni navdušen nad novim formatom Davisovega pokala, prav tako ne nad organizacijo ATP Cupa. Obe tekmovanji sta organizirani na enem mestu. "Ni mi všeč, da nimamo več možnosti, da bi igrali doma. Pri ATP Cupu je znano, da se bo prihodnjih deset let igral v Avstraliji. Težko nekaj imenujemo svetovni pokal, če se deset let igra na istem mestu."

Nole bo po premoru ta teden igral na turnirju v Dubaju. Tam bi moral igrati tudi Federer, a je ta nastop zaradi znanih razlogov odpovedal. Đoković je v Dubaju že štirikrat zmagal, nazadnje pa je tam igral leta 2016. Glede na dober začetek letošnje sezone bo tokrat prvi favorit za zmago.

"Vesel sem, da sem se vrnil. Nazadnje sem tukaj igral pred tremi leti in v preteklosti dosegel kar nekaj uspehov. Veselim se že vrnitve na igrišče, saj sem sezono začel na najboljši mogoč način. Upam, da bom nadaljeval v tem ritmu."

