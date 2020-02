Novak Đoković izziva v spodnjem perilu: Morda je videti noro #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Đoković in ledena kopel

Novak Đoković, prvi teniški igralec sveta, je svojim navijačem in oboževalcem zastavil poseben izziv, ki bo za marsikoga vse prej kot lahka preizkušnja. Morali boste v ledeno mrzlo vodo. Đokoviću je uspelo. Kaj pa vi, si drznete?

Novak Đoković je včeraj na družabnih omrežjih objavil petminutni video. V njem je prikazano, kako sta na Južnem Tirolskem srbski zvezdnik in njegov prijatelj Constantin v ledeno mrzlem potoku preživela minuto in 45 sekund. Vse skupaj je bilo videti precej ekstremno.

Novak Đoković vseeno poudarja, da je to početje lahko nevarno. Foto: Gulliver/Getty Images "Miselnost je vse. Vadba v ledeni kopeli se zdi nora, vendar je resnično koristna za treniranje uma in telesa. Z različnimi tehnikami (kot je dihanje), se lahko umirimo do te mere, da zdržimo tako ekstremne razmere, s tem pa se učinkoviteje borimo proti vsakodnevnemu stresu v življenju."

Sam uporabljam metodo Wima (Hofa, op. p.) in mi na splošno koristi v življenju," je zapisal prvi igralec sveta in tako izzval vse, da poskusijo tudi sami. Ob tem pa opozarja, da naj raziščejo in se pripravijo, saj je lahko precej nevarno, če ne upoštevajo smernic Wima Hofa.

Beograjčan je ob tem izzivu postavil tudi pogoje: Mora biti zima in zunaj ledena voda. Morate biti le v spodnjem perilu. Polovica telesa mora biti v vodi. Zdržati morate vsaj eno minuto.

Novak Đoković je letošnjo sezono začel izjemno. Sprva je s srbsko ekipo zmagal na ATP Cupu, takoj zatem pa je še osmič v karieri zmagal na odprtem prvenstvu Avstralije.