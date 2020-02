Podrobnosti iz slačilnice: skrivajo se za omaricami, pod prho se ne gledajo

Rafael Nadal in Novak Đoković sta odigrala že 55 medsebojnih dvobojev. Foto: Reuters

Proti koncu druženja ga je eden izmed srbskih novinarjev vprašal, kaj se po dvobojih z Nadalom in Federerjem dogaja v slačilnici. Novak je postregel z zanimivim odgovorom in se ob tem na svoj način tudi pošalil.

"Kar zadeva slačilnico po končanih dvobojih … Večinoma se izogibamo drug drugemu. Glede na to, da slačilnice niso povsod velike, se skrivamo za omaricami. Dogaja se tudi, da smo skupaj pod prho, a se ne gledamo," je uvodoma za srbske medije povedal eden najboljših teniških igralcev vseh časov in s tem odgovorom nasmejal vse prisotne.

"Skrivamo se in nerodno je, a kaj hočemo. Nimamo svoje garderobe, zato smo včasih z ekipo v nerodnih položajih. Večinoma se ne pogovarjamo. V primerih, ko igramo mi trije med seboj, so namreč prisotna močna čustva."

Foto: Gulliver/Getty Images

Čaka ga naporna sezona, a meni, da ima dovolj izkušenj

Beograjčan je svojo sezono začel na najboljši mogoč način. Najprej je z reprezentanco Srbije zmagala v ATP Cupu, nato pa osmič v karieri na OP Avstralije, kjer je v finalu premagal Dominica Thiema. Nole je za nadaljevanje sezone zelo motiviran in upa, da bo ta njegova najboljša.

"Zavedam se, da je to olimpijska sezona. To pomeni, da bo zame in preostale najboljše igralce urnik zelo naporen. Z ekipo smo naredili kratkoročni in dolgoročni načrt. Dovolj sem izkušen, da vem, kaj to pomeni. Prvi korak je, da se zavedam in verjamem, da to zame ne bo težava, a to še ni zagotovilo, da bom dosegel želene rezultate."

Prihodnji teden ga bomo lahko gledali v Dubaju

Sedemnajstkratni zmagovalec turnirjev za grand slam bo znova zaigral prihodnji teden na turnirju serije 500 v Dubaju. Tam je do zdaj igral trikrat, a ni še nikoli zmagal. Najboljši je bil leta 2015, ko se je prebil do finala. Tudi letos bo konkurenca močna. Tam bodo med drugim igrali Roger Federer, Stefanos Tsitsipas, Gael Monfils in Fabio Fognini.