Žena, ki stoji za Đokovićem: Rada mu povem, kaj si mislim

Velikokrat pravijo, da za uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Tako bi lahko rekli tudi pri Novaku Đokoviću, trenutno prvem igralcu sveta. Jelena Đoković je v enem od intervjujev razkrila, kako se sooča z rumenim tiskom in kako spremlja dvoboje svojega moža.

"Družini bom vedno posvečena do zadnjega atoma energije." Foto: Gulliver/Getty Images

Jelena Đoković je že nekaj let izpostavljena svetovnim medijem. Poleg tega, da je žena zelo uspešnega teniškega igralca, se trudi, da je tudi zelo dobra mama. Glede na "posel", ki ga opravlja njen mož, je velik del družinskih obveznosti na njenih ramenih. Prav tako ima veliko dela s fundacijo "Novak Đoković", s katero poskušajo pomagati otrokom v Srbiji.

"Družini bom vedno posvečena do zadnjega atoma energije, a imam tudi zelo jasen seznam prioritet, ko je govora o poslovnih obveznostih. Mama od Novaka in moja mama sta delali in skrbeli za družino, zato mislim, da morajo imeti tudi najini otroci takšen vzor. Le z delom lahko dosežemo določene cilje."

Foto: Gulliver/Getty Images

Rumenemu tisku se uspešno izmika

Jelena je kot žena vrhunskega športa izpostavljena javnosti in posledično rumenemu tisku. Na začetku je ta pozornost ni toliko motila, danes pa se zaveda, da je z današnjo tehnologijo ona in njena družina izpostavljena na vsakem koraku. Zato je glede tega zelo pazljiva in trudi se, da rumenemu tisku ne daje povodov za naslove.

Novaku spodbuda srbskih navijačev veliko pomeni "Če me vpraša za mnenje, mu rada povem, kaj mislim, ampak na koncu on s svojo ekipo sprejme odločitve." Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjem času je veliko govora, kako srbski teniški zvezdnik na tribunah nima takšne podpore kot na primer Rafael Nadal in Roger Federer. Jelena je razkrila, da Novaku podpora s tribun veliko pomeni, še posebej takrat, ko med navijači vidi srbsko zastavo.

"To se je videlo v Avstraliji na tekmovanju ATP Cup, ko se je zdelo, kot da igra sredi Srbije. Vzdušje je bilo neverjetno. Omenila bi tudi srbske navijače v Parizu. To je skupina ljudi, ki redno prihaja na Roland Garros in v dvorano Bercy …"

Našla sta recept za srečo

Danes 33-letna Jelena je nekdaj tudi sama igrala tenis, a se je pozneje raje posvetila študiju. Kljub temu da se spozna na tenis, ne želi kaj dosti komentirati rezultate turnirje. "Verjamem, da nisem dovolj relevantna, da komentiram Novakove dvoboje. Seveda se pogovarjava o vsem in tudi o tem delu njegovega življenja. Če me vpraša za mnenje, mu rada povem, kaj mislim, ampak na koncu on s svojo ekipo sprejme odločitve. Jaz sem bolj osredotočena na najine otroke, dejavnostim v fundaciji, številnim projektom, ki delujejo pod blagovno znamko Novak. Našla sva recept za srečo. Dobro sva se organizirala, kar glede na njegovo obveznosti ni niti malo lahko."

Jelena Đoković in Novak Đoković Foto: Gulliver/Getty Images

Svojega moža raje spremlja doma

Danes Jeleno nekoliko manj vidimo na tribunah teniških turnirjev. Sploh od takrat, ko je postala mama. Zato si marsikateri dvoboj pogleda preko televizijskega prenosa. A kot pravi, je dvoboje težko spremljati tako preko prenosa kot v živo.

"Če dobro razmislim, mi je veliko lepše, ko sem doma in gledam dvoboje. Tako sem doma s Stefanom in Taro in potem skupaj navijamo na svoj način. Lahko se sprostimo, vpijemo, pojemo in se smejemo," je za vesti-online povedala gospa Đoković.