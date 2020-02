Že kar nekaj časa je znano, da Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, niti približno niti tako priljubljen kot Roger Federer in Rafael Nadal. Pred časom je v javnost prišlo, da to srbskemu zvezdniku ni niti malo všeč.

Novak Đoković je zadnji večji uspeh dosegel na OP Avstralije, kjer je še osmič zmagal turnir v Melbournu, kar je absolutni rekord v odprti eri svetovnega tenisa. Kljub njegovim uspehom ga ljubitelji tenisa (ne)upravičeno ne sprejemajo tako kot Rogerja Federerja ali Rafaela Nadala, čeprav je v zadnjih desetih letih najbolj uspešen teniški igralec. Kot kaže danes uspehi niso dovolj, da si priljubljen med navijači.

Upa, da bodo pri Đokoviću našli nedovoljena zdravila

Pri spletni strani Independent so po polfinalu OP Avstralije, ko je Đoković premagal Rogerja Federerja, zapisali dve zanimivi izjavi naključnih ljubiteljev tenisa. Eden izmed njih je namreč dejal, da upa, da ko bo Srb presegel Federerjeve rekorde, da bodo pri njemu odkrili, da je uporabljal zdravila, ki izboljšujejo njegovo učinkovitost. S tem pa bi bili njegovi rezultati izničeni. Drugi, ki je bil sicer navijač Noleta, misli da ta ne bo presegel uspehe Švicarja.

Novaku Đokoviću ni vseeno. Foto: Gulliver/Getty Images

Ni mu vseeno

Takšne izjave glavnega akterja te zgodbe ne pustijo ravnodušnega. Boris Beceker, njegov nekdanji trener, je lani razkril, da je bil Novak nezadovoljen, ker ga ljudje ne obožujejo kot Federerja oziroma, da ga ne spoštujejo tako kot 20-kratnega zmagovalca turnirjev. Zelo očitno je bilo lani v finalu Wimbledonu, ko se ljudje odkrito navijali za Federerja.

S prihodom Novaka Đokovića na svetovni vrh, se je razširil svetovni vrha, kar je posledično pomenilo, še več epskih dvobojev. A takšen razplet marsikateremu ni bil všeč. Povsem drugače so sprejeli Rafaela Nadala, ki je začel premagovati Federerja. Nekatere je celo motilo, da je Beograjčan premagoval Španca.

Se še spomnite, kaj je Federer zabrusil staršem Đokovića?

Lahko se sprašujemo, kaj je tisto, da ne Đokovića ne sprejmejo za svojega. Nekateri menijo, da zato, ker prihaja iz Balkana. Drugi, da zaradi njegovih staršev, ki so se velikokrat vpletali v vsako točko. Morda so mu nekateri zamerili, ki jih je pred leti oponašal. Še sam Đoković je priznal, da je z oponašanjem nehal, ker je od nekaterih igralcev dobival čudne poglede.

Foto: Twitter

Pobiralke žogic mu verjetno ne bodo nikoli pozabili?

Dejstvo je, da je Novak na igrišču veliko bolj čustven, kot Federer in Nadal. Srbski teniški zvezdnik zna občinstvu zabrusiti marsikatero pikro. Še kako živ je spomin, ko je v Wimbledonu zavpil na eno izmed pobiralko žogic, ker mu ni takoj prinesla brisače. Trenutno prvi igralec sveta se je za to potezo opravičil, a takšnih potez pri Rogerju Federerju in Rafaelu Nadalu nismo vajeni. Predvsem pri Špancu je zanimivo, da v svoji karieri ni zlomil niti enega loparja, medtem ko pri Đokoviću to še danes vidimo.

Rafael Nadal je bil pred kratkim razočaran nad srbskimi navijači. Foto: Gulliver/Getty Images

Rafa pred kratkim odkrito kritiziral nekatere srbske navijače

Morda mu uslugo ne delajo nekateri srbski navijači. Ti so včasih ne obnašajo primerno teniškemu dvoboju. V finalu tega tekmovanja, ko sta se merili Srbija in Španija, je Rafael Nadal odkrito kritiziral srbske navijače, ki so šli po njegovem mnenju čez mejo okusnega. "Včasih ljudje z nekaterih držav verjetno ne razumejo, kako gredo stvari pri tenisu. Mislijo, da je to nogomet ali kaj podobnega, a pri tenisu je atmosfera nekoliko drugačna, kajne? Morali bi spoštovati igralce, ampak od majhnega dela občinstva ni bilo videti nobenega spoštovanja."

Foto: Guliver/Getty Images

Vseeno je treba vedeti, da Đoković še zdaleč ni edini, ki izgublja živce na igrišče. Ne potrebujemo pogledati daleč nazaj. Goran Ivanišević, trener Novaka Đokvića in nekdanji vrhunski teniški igralec, je bil znan po svojih izbruhih. Splitčan je še do danes edini igralec, ki je moral dvoboj predati zato, ker je polomil vse loparje. Kljub njegovim uspehom, so ga imela na turneji zelo radi.

Novak Đoković je letos še osmič zmagal na OP Avstralije. Foto: Guliver/Getty Images

Daleč najboljši igralec zadnjega desetletja

Kakorkoli že, dejstvo je, da je Novak Đoković najbolj uspešen igralec v zadnjih desetih letih. In zaradi teh uspehov bi bilo vsekakor ceniti njegove rezultate, tekmovalnost in vse ostalo, kar je doprinesel k svetovnem tenisu.