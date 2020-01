Odprl je dušo in kritiziral srbske navijače

V nedeljo se je končal ATP Cup, ekipno tekmovanje, ki je bilo na sporedu prvič. Kar precej zanimanja so poželi nekateri srbski navijači, ki po mnenju Nadala ne razumejo tenis in ne vedo, kaj je spoštovanje.

V finalu ekipnega tekmovanja sta pomerili reprezentanci Španije in Srbije. Ljubitelji tenisa so lahko v Sydneyju, kjer je potekal finale, teniško poslastico med Novakom Đokovičem in Rafaelom Nadalom. Kot vedno, je bil tudi ta dvoboj nabit s čustvi. Predvsem s strani nekaterih srbskih navijačev, ki so včasih šli preko meje športnega navijanja. To je po porazu dejal tudi Rafael Nadal, trenutno prvi igralec sveta.

Srbski navijači so vsakokrat skočili v zrak, ko je Nadal zgrešil servis. Ta jim je pozneje sarkastično dvignil palec. Foto: Gulliver/Getty Images

"Nekateri mislijo, da je to nogomet"

"Če sem iskren, je bilo občinstvo vsak dan fantastično. Včasih pa ljudje z nekaterih držav verjetno ne razumejo, kako gredo stvari pri tenisu," je uvodoma povedal Nadal, ki je dvoboj proti Novaku izgubil z izidom 6:2, 7:6 (4) in dodal. "Mislijo, da je to nogomet ali kaj podobnega, a pri tenisu je atmosfera nekoliko drugačna, kajne? Morali bi spoštovati igralce, ampak od majhnega dela občinstva ni bilo videti nobenega spoštovanja."

Novak Đoković je imel velike težave v četrtfinalu. Foto: Gulliver/Getty Images

Še bolj napeto je bilo v četrtfinalu

To pa ni bil prvi zaplet s srbskimi navijači. Zelo velike težav sta v četrtfinalnem dvoboju (Srbija – Kanada op. p.), ki sta igrala Novak Đoković in Denis Shapovalov. Slednji se je sporekel z srbskimi navijači in jim zabrusil nekaj krepkih. Na koncu je stvar prišla tako daleč, da je Carlos Bernardes, glavni sodnik tistega dvoboja, navijačem sporočil, da lahko odidejo domov in naj pustijo ostalim, da lahko gledajo normalno gledajo dvoboj.

Foto: Gulliver/Getty Images

Novak Đoković in Rafael Nadal sta odigrala že 55. medsebojni dvoboj, če štejemo tudi vse ekshibicijske dvoboje. Medsebojni izid med Srbom in Špancem je 29:26 v korist Noleta. Nadal kljub porazu meni, da ni igral slabo in da ga poraz ne skrbi.

"Kakšen imam uspeh proti Novaku na betonu? V zadnjih letih je on najboljši na svet na tej podlagi. Popravil sem nekaj stvari in zdaj je šele začetek sezone. Napredoval sem v nekaterih stvareh in zato upam, da bom imel v prihodnosti večje možnosti. Predvsem mislim na servis, prav tako sem igral na mreži. Še naprej bom delal naprej," je razlagal 32-letni Majoračan, ki je spregovoril tudi o samem tekmovanju.

"Moramo najti pot, kako združiti ATP in ITF in narediti eno takšno tekmovanje in ne dva." Foto: Reuters

Raje bi eno in ne dve ekipni tekmovanji

Sam meni, da je samo tekmovanje zelo v redu, ampak nikakor si ne more zbiti iz glave, da dva ekipna tekmovanja potekata v tako kratkem obdobju. Vedeti je treba, da je Davisov pokal, ki je pod okriljem Mednarodne teniške zveze (ITF), potekal od 18. do 24. novembra.

"Moramo najti pot, kako združiti ATP in ITF in narediti eno takšno tekmovanje in ne dva. Mislim, da so navijači zmedeni, a v našem športu moramo biti jasni," je še povedal Rafa ki bo igral tudi na OP Avstralije, ki se je lani tam prebil do finala.