Đokoviću popustili živci: Se ti delaš norca iz mene? #video

V četrtfinalnem dvoboju sta se v tem ekipnem tekmovanju pomerili Srbija in Kanada. Drugo srečanje tega dvoboja, ki je bil na koncu tudi odločilen, je bil dvoboj med Đokovićem in Shapovalovim. Za precej razburjenja obeh igralcev so poskrbeli gledalci, ki očitno nimajo nobene povezave s tenisom.

Denisa Shapovalova so hitro sprovocirali. Foto: Gulliver/Getty Images

Najprej je proti srbskim igralcem sočno zaklel Kanadčan

Kanadčan je prvi niz odigral odlično in povedel z 1:0 v nizih. Stadion je bil poln srbskih navijačev in ko se je Shapovalov v drugem nizu znašel v zaostanku, so nekateri srbski "navijači" začutili, da je čas za "akcijo", da nešportno izzivajo Kanadčana. Ti so kmalu dosegli svoj namen, saj se je Shapovalov hitro sprl z enim izmed njih in mu zabrusil kletvico.

Tukaj se je moral Carlos Bernardes, glavni sodnik dvoboja, ki je imel v tem dvoboju precej dela, prvič vmešati. "Ne počni tega," je Shapovalovu povedal znani brazilski sodnik in ob naslednji menjavi k sebi poklical Adriana Fuorivia, kapetana kanadske reprezentance.

"Če mu kdo kaj reče, mu povej, naj pride to povedati meni," je pojasnjeval Bernardes in dodal, da je on tisti, ki mora umiriti množico in če je treba, tudi koga odstraniti s tribune. Kapetanu pa je tudi povedal, da je Shapovalova dobro slišal, kako je enemu izmed gledalcev rekel "j… se".

Umpire #carlosbernardes deserves a shortmenship award ❤️ https://t.co/o7cR4MND9A — Isabel van 't Hul (@IsabelvantHul) January 10, 2020

Glavni sodnik gledalce pošilja domov

Če je Shapovalov razumel sporočilo, ga občinstvo na tribunah zagotovo ni, saj se gledalci niso umirili, zato je moral Bernardes še enkrat ukrepati. A tokrat proti občinstvu.

"Samo trenutek, prosim. To je teniška igra in najpomembnejše je spoštovanje. Prosim, spoštujte oba igralca." Njegove besede še niso zalegle, zato je bil v drugo še bolj odločen. "Če ne želite gledati tenisa, pojdite domov. Ne motite tistih, ki želijo gledati tenis."

Nato so živci popustili Novaku Đokoviću

To pa še ni bilo konec dela za glavnega sodnika. V tretjem nizu, ki je postajal vse bolj napet – do neke mere je bil razdražen tudi drugi igralec sveta –, je spet postalo "vroče". Ob servisu Srba je nekdo očitno pozabil utišati svoj telefon in ta je zazvonil ravno ob serviranju Novaka, ki je servis tudi zgrešil. Tokrat se je on obrnil proti občinstvu in sočno zaklel. Bernardes mu je tako dal opozorilo, kar je enega najboljših igralcev še bolj razburilo.

"Se delaš norca iz mene, Carlos?," mu je v jeznem tonu povedal Nole. "To je grda beseda in zaradi tega sem opozoril tudi njega (Shapovalova op. p.).," mu je odgovoril glavni sodnik.

Med gledalci je bilo večino srbskih navijačev. Foto: Gulliver/Getty Images

Postalo je slabo še gledalki

Kot da mera še ne bi bila polna, je v nadaljevanju eni izmed gledalk postalo slabo, zato so jo morali pospremiti z igrišča. Seveda sta igralca to razumela, Đoković je pomagal s plastenko vode. Na koncu je dvoboj po treh nizih (4:6, 6:1, 7:6 (4)) dobil Novak Đoković. Srbija je nato dobila še dvoboj dvojic in se brez izgubljenega niza uvrstila v polfinale, kjer jo čaka Rusija.