Petnajstletna zvezdnica očeta opozorila, naj ne preklinja #video

Na turnirju v Aucklandu je prišlo do simpatičnega razgovora med Cori Gauff in njenim očetom, ki je hkrati tudi njen trener. Očetu je ob premoru iz ust ušla grda beseda, mlada teniška igralka ga je ob tem takoj opozorila, da ne sme preklinjati.

Cori Gauff, šele 15-letna teniška igralka, je nase opozorila lani na turnirju v Wimbledonu, ko se je kot najmlajša igralka prebila na glavni turnir in napredovala vse do četrtega kroga. Američanka je sezono začela v Aucklandu, kjer je prišlo do prijetnega pogovora z očetom. Videti je, da imata z očetom zelo pristen odnos, ob vsem tem pa je "težava", da so na tovrstnih turnirjih ozvočeni tudi trenerji.

Coco Gauff je ena najbolj perspektivnih igralk mladega rodu. Foto: Gulliver/Getty Images

Coco je v drugem krogu turnirja igrala proti Nemki Lauri Siegemund, proti kateri je dobila prvi niz z izidom 7:5. Ob premoru si je Coco vzela čas za požirek in pogovor z očetom. "Saj veš, da nisi igrala najbolje, ampak si našla svojo pot," ji je uvodoma povedal oče in potem nadaljeval.

"To je prvak." Nato se je obrnil k dekletu, ki je v tistem času mladi igralki držalo senco. "To je prvak, kajne?" Coco se je odzvala kot vsako 15-letno dekle, ki ji ob takšnih besedah postane nerodno. "Oče …," preden sta se oba začela smejati.

"Ne smeš preklinjati"

Oče ji je v nadaljevanju dal še nekaj nasvetov, nato je prišlo do "vrhunca" njunega pogovora: "In še ena stvar, ki si jo naredila v zadnjih treh igrah. Nisi dobila noben lahke točke na njen prekleti servis. Njen servis je šibek, res je počasen."

Pogovor: Coco: "Ne smeš preklinjati."

Oče: "Sem preklinjal?"

Coco: "Da, si."

Oče: "Ne, rekel sem, da je res šibek."

Coco: "Ne, ampak rekel si …"

Oče: "Sem res preklinjal?"

Coco: "Rekel si besedo na P"

Oče: "Ok, prav. Oprosti za to."

Oče je zaradi hčerke pustil službo. Foto: Gulliver/Getty Images

Kljub dobljenemu prvem nizu je morala Lauri Siegemund priznati premoč. Dvoboj se je končal z izidom 5:7, 6:2, 6:3.



Njen oče se je odpovedal svoji službi, da je lahko treniral hčerko in kot kaže, jima zelo dobro uspeva. Coco je trenutno 68. igralka in je najvišje uvrščena igralka, ki ima le 18 let. Lani je s 15 leti zmagala turnir v Linzu v Avstriji.