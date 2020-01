Kanadčan namučil Đokovića: Borila sva se do zadnjega udarca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pestro v Dohi, kjer zelo zanimiv dvoboj čaka Aljaža Bedeneta, trenutno najboljšega slovenskega teniškega igralca. Ljubljančan se bo malce čez 12. uro v četrtfinalu udaril s Švicarjem Stanom Wawrinko, nekdanjim tretjim igralcem sveta.

Aljaž in Stan sta do zdaj igrala štiri medsebojne dvoboje. Statistika je na strani 34-letnega Švicarja, ki je Bedeneta premagal trikrat, enkrat pa ga je premagal tudi Aljaž, in sicer leta 2013 na turnirju v Chennaiju.

Srbija v polfinalu pokala ATP

Novak Đoković je po hudem boju ugnal kanadskega tekmeca. Foto: Reuters Srbija se je uvrstila v polfinale novoustanovljenega teniškega tekmovanja pokal ATP v Avstraliji, potem ko je s 3:0 premagala Kanado. Odločilno, drugo točko je Srbom priigral Novak Đoković, ki je po dveh urah in 41 minutah igre le strl odpor Denisa Shapovalova s 4:6, 6:1, 7:6 (4). Srbija se bo v nadaljevanju tekmovanja pomerila z Rusijo.

Prvo točko je Srbiji priigral Dušan Lajović, ki je s 6:4 in 6:2 premagal kanadskega najstnika Felixa Auger-Aliassima, nato pa je zmagovalec 16 turnirjev za veliki slam prinesel odločilno točko. V igri parov sta zmagala tudi Viktor Troicki in Nikola Čačić.

Srbski teniški igralci v Sydneyju računajo na bučne in razigrane navijače. Foto: Reuters

"Bila je neverjetna tekma. Ena najtežjih, kar sem jih odigral proti Denisu. Zelo, zelo izenačena. Res je igral fantastično, zelo agresivno, serviral je odlično. Borila sva se do zadnjega udarca," je po dvoboju tekmeca pohvalil Đoković.

Srbija se bo v polfinalu pomerila z Rusijo, ki je v četrtek izločila Argentino in prav tako še ni izgubila na tem tekmovanju. Zadnji četrtfinale ta čas igrata Španija in Belgija; Španci vodijo z 1:0, potem ko je Roberto Bautista-Agut s 6:1 in 6:4 premagal Kimmerja Coppejansa. Zmagovalec tega dvoboja se bo za finale pomeril z gostiteljico Avstralijo (STA).

Dvaintridesetletni Blaž Kavčič, prvi slovenski igralec, ki se mu je uspelo uvrstiti med prvo stoterico lestvice ATP, letos nadaljuje dobre igre. Blaž, ki je pred časom povedal, da se po dolgem času počuti zdravega, se je na turnirju v Novi Kaledoniji prebil do četrtfinala. V boju za polfinale se bo pomeril z 21-letnim Američanom Johnom Jeffreyjem Wolfom, ki na lestvici zaseda 185. mesto. Do zdaj sta igrala le enkrat. Lani je bil boljši Wolf. Foto: Gulliver/Getty Images

