Đoković junak ob finalni zmagi Srbov

Junak je postal Novak Đoković, ki je najprej premagal prvega igralca sveta Rafaela Nadala, nato pa je Srbiji prinesel še odločilno točko v igri parov. Z Viktorjem Troickim sta premagala Pabla Carrena Busta in Feliciana Lopeza s 6:3, 6:4.

Đoković je desetdnevno tekmovanje, na katerem je nastopilo štiriindvajset moštev, končal brez poraza oziroma z osmimi zmagami, Rafael Nadal, ki je novembra s Španijo postal zmagovalec Davisovega pokala, pa je Sydney zapustil z dvema porazoma.

Na pokalu ATP so si udeleženci razdelili 15 milijonov dolarjev ter točke za lestvico ATP, hkrati pa so zbrali 132.200 dolarjev za prizadete v katastrofalnih požarih v Avstraliji.

"To izkušnjo si bom zapolnil za vse življenje. Počaščen sem, da sem po petnajstih letih dobil priložnost zastopati svojo državo in prijatelje ter na koncu osvojiti prvo mesto," je uvodoma dejal Đoković.

Vrhunec proti Nadalu

Dvoboj proti Nadalu je bil vrhunec njegovih predstav ta teden v Avstraliji. V prvem nizu mu je hitro dvakrat odvzel servis in ga s tremi zaporednimi asi zaključil s 6:2. "Vsakič, ko igram z Nadalom, se boriva za vsako točko. Tako je bilo tudi tokrat," je dodal Đoković.

V drugem nizu je bil Španec precej bližje uspehu, vendar ni izkoristil nobene od petih točk za odvzem servisa in na koncu izgubil v podaljšani igri.

"Imel sem svoje priložnosti, bil sem blizu. Seveda sem razočaran zaradi poraza, a hkrati zadovoljen s svojimi predstavami na tekmovanju," je povedal Nadal.

Zmagovalec devetnajstih grand slamov se je nato odpovedal nastopu med pari. Razlog je bila utrujenost; v zadnjih dveh partijah je na igrišču prebil skoraj pet ur. "Odločitev je sprejela celotna ekipa. Tako smo delali do zdaj in zato smo bili uspešni. Raven moje energije je bila zelo nizka," je dodal Nadal. Veselje po zmagi v pari z Viktorjem Troickim. Foto: Reuters

Pohvale z vseh strani

Novoustanovljen pokal ATP je požel pohvale tako s strani tekmovalcev kot občinstva. Za razliko od prenovljenega Davisovega pokala, ki je novembra potekal v Madridu, so bile tribune na vseh stadionih dobro zapolnjene, termini dvobojev oziroma tekmovanja so bili dobro premišljeni, zato so si teniški strokovnjaki enotni, da se konkurenčnemu Davisovemu pokalu ne obeta nič dobrega.

Pokal ATP bo tudi prihodnje leto v Avstralijo privabil večino najboljših igralcev - letos je od njih manjkal na primer Roger Federer, saj je sproščeno tekmovanje pravšnja priprava za prvi veliki turnir sezone.

V prihajajočem tednu bosta turnirja ATP potekala v Adelaidu in Aucklandu, v Melbournu pa se bodo začele kvalifikacije za odprto prvenstvo Avstralije.

