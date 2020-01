Đoković po uvrstitvi v finale: To je bila neverjetna tekma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teniška reprezentanca Srbije z drugim igralcem sveta Novakom Đokovićem na čelu je prvi finalist novoustanovljenega pokala ATP, ki poteka v Avstraliji. Srbi so si vstopnico za finale zagotovili po zmagi s 3:0 nad Rusijo. V drugem polfinalu bosta igrali Španija in Avstralija.

Najprej je Dušan Lajović s 7:5 in 7:6 (1) premagal Karena Hačanova, potem pa je v obračunu najboljših igralcev na obeh straneh Đoković v dveh urah in 49 minutah ugnal Danila Medvedeva, petega igralca sveta, s 6:1, 5:7 in 6:4.

Tako je bilo že pred obračunom dvojic jasno, da je Srbija napredovala v finale. Vseeno sta zatem še Nikola Čačić in Viktor Troicki s 6:4 in 7:6 (7) dobila igro dvojic proti ruski navezi Tejmuraz Gabašvili/Konstantin Kravčuk.

Foto: Reuters "To je bila neverjetna tekma. Bilo je veliko izmenjav in zelo naporno. Danil Medvedev je eden najboljših igralcev na svetu in danes je pokazal, zakaj," je po koncu 16-kratni zmagovalec turnirjev na grand slam pohvalil 23-letnega Rusa.

Đoković je prvi niz prepričljivo dobil, drugega pa izgubil. Medvedev je povedel že s 4:1 v igrah, a se je Đoković vrnil in izenačil na 4:4, vseeno pa je v nadaljevanju Rusu uspelo odvzeti prvi niz Srbu na turnirju.

V tretjem nizu je odločila peta igra, ko je Đokoviću, ki je kljub dobrim predstavam na začetku sezone odpovedal nastop na turnirju v Adelaidu, uspel "brejk".

Za drugo finalno vstopnico se bosta pomerili Španija s prvim igralcem sveta Rafaelom Nadalom in Avstralija, piše STA.

Williamsova se bo za naslov v Aucklandu pomerila z rojakinjo

Prva nosilka teniškega turnirja v Aucklandu, legendarna Američanka Serena Williams, se je brez težav prebila v finale, potem ko je v polfinalu s 6:1 in 6:1 premagala mlado rojakinjo Amando Anisimovo. Williamsova bo tudi v finalu igrala proti rojakinji, in sicer Jessici Pegula, ki je s 3:6, 6:4 in 6:0 izločila Danko Carolino Wozniacki.

Aleksandrova v Shenzhenu do prvenca WTA

Ruska teniška igralka Jekaterina Aleksandrova je v kitajskem Shenzhenu osvojila prvi turnir WTA v karieri med posameznicami. V finalu turnirja z nagradnim skladom 650.000 dolarjev je s 6:2 in 6:4 premagala Kazahstanko Jeleno Ribakino.