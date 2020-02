Roger Federer je priznal, da v šoli ni najbolj blestel

Roger Federer je priznal, da je Južna Afrika njegov drugi dom. Foto: Gulliver/Getty Images

Roger Federer in Rafael Nadal sta pred kratkim v Cape Townu odigrala ekshibicijski dvoboj, ko sta igrala pred 50 tisoč gledalci in z izbranim denarjem pomagala tamkajšnjim otrokom. Federer je pred kratkim za enega izmed časopisov povedal o svojih izkušnjah, med drugim pa tudi o tem, kako se je sam znašel v šolskih klopeh.

Federer je do 14. leta hodil v šolo v rodnem Baslu, potem pa se je vključil v nacionalni teniški center v Švici. S 16 leti je končal svoje izobraževanje, saj po tem ni imel več časa za nadaljnji študij.

Uporabljati so morali vse mogoče motivacijske trike

"Vedno sem želel nekaj narediti za otroke. Odločil sem se za izobraževanje. To je tisto, kar je poleg zdravja najbolj pomembno. Kakšen učenec sem bil? Rekel bi, da nekaj srednjega, ampak sem se vedno trudil na svoj način. Včasih sem bil utrujen od sedenja in poslušanja, tako da so morali uporabiti vse motivacijske trike, da sem lahko ostal osredotočen," je bil odkrit 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Lynette Federer, mama Rogerja Federeja. Foto: Gulliver/Getty Images

Ta dvoboj je na Švicarja pustil zelo velik vtis, zlasti zato, ker je na igrišče prišla njegova mama Lynette, ki prihaja iz Južne Afrike. Ta dvoboj se ga je tako dotaknil, da je tisto noč po dvoboju težko zaspal. "Tisto noč sem nekajkrat vstal, tako se me je vse dotaknilo. Ne verjamem, da bi bilo lahko bolje. Tisti trenutek, ko je prišla mama na igrišče, mi je bilo najtežje. Čustva so me preplavila in ni mi bilo lahko," je povedal Federer, ki pravi, da je Južna Afrika njegova druga domovina.

Federer je kot otrok v Južni Afriki velikokrat prišel na počitnice, tako da ima na to deželo lepe spomine. "Velikokrat sem slišal ljudi, da sem njihov. Po vsem tem, kako je bilo, sem tudi sam čutil tako. To je bil zame zelo pomemben trenutek v življenju, saj sem vrnil v otroštvo, ko sem s starši in sestro prihajal na počitnice.

V Cape Townu se je zbralo kar 50 tisoč gledalcev. Foto: Gulliver/Getty Images

Letos igral le na OP Avstralije

Osemintridesetletni teniški veteran je v letošnji sezoni igral samo en turnir. Na OP Avstralije, kjer je leta 2018 tudi dobil svoj zadnji turnir velike četverice, se je prebil do polfinala. Tam ga je po treh nizih premagal Novak Đoković, pozneje tudi zmagovalec turnirja v Melbournu.