Federerjevo zmago nad Nadalom gledalo rekordno število ljudi

Švicar Roger Federer in Rafael Nadal sta se pomerila v Cape Townu, kjer so pripravil teniško igrišče na stadionu, kjer so bile tekme za svetovno prvenstvo v nogometu leta 2010. Bilo je rekordnih 51.954 ljudi, največ na kakšnem teniškem dvoboju, Federer pa je zmagal s 6:4, 3:6 in 6:3.