Đoković po triumfu v Melbournu spet številka 1

Thiem, ki je srbskega tekmeca v finalu močno namučil v petih nizih, je zdaj tik za legendarnim Rogerjem Federerjem. Švicarja je v polfinalu Melbourna gladko premagal poznejši zmagovalec Đoković.

Nemec Alexander Zverev kljub prvi uvrstitvi v polfinale na turnirjih velike četverice ostaja na sedmem mestu.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP ostaja Aljaž Bedene, ki je napredoval za štiri mesta in je po novem 51. igralec sveta. Blaž Rola je ostal na 145. mestu, Blaž Kavčič pa je skočil za 27 mest in je zdaj 281. To so edini trije Slovenci med prvimi 500 teniškimi igralci sveta, piše STA.