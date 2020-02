Malo drugačen govor Đokovića: V življenju so še pomembnejše stvari #video

Novak Đoković je na OP Avstralije, teniškem turnirju za grand slam, zmagal še osmič. Ta zmaga je bila zanj še toliko bolj čustvena, saj mu je med turnirjem umrl dober prijatelj in mentor, Kobe Bryant. Novak po zmagi ni govoril samo o tenisu, ampak o stvareh, ki so v življenju še bolj pomembne.

"He was a mentor to me."



Djokovic remembers Kobe Bryant 🏀 pic.twitter.com/pyKi8IZaH2 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) February 2, 2020

Želel bi povedati, da je to opomin za vse nas. Foto: Gulliver/Getty Images

Še danes za nekdanjim košarkarjem Kobjem Bryantom žaluje svetovna športna javnost. Smrt nekdanjega vrhunskega košarkarja je med turnirjem pretresla tudi Novaka Đokovića, ki so ga po enem izmed prejšnjih dvobojev premagale solze. Kobe in Novak sta bila namreč dobra prijatelja. Beograjčan se je na svojega preminulega prijatelja spomnil tudi po svoji osmi zmagi na OP Avstralije.

"Na začetku leta 2020 so se zgodile nekatere strašne stvari. Veliki požari v Avstraliji, konflikti po vseh delih sveta. Ljudje umirajo vsak dan, a oseba, ki mi je bila zelo blizu in mi je bila kot mentor, je umrla skupaj s svojo hčerko," je uvodoma povedal Đoković in s tem imel v mislih Kobeja Bryanta Nato je še dodal.

"Zavedati se moramo stvari, ki so dogajajo okoli nas"

"Želel bi povedati, da je to opomin za vse nas. Držati moramo skupaj bolj kot kadarkoli. Da smo s svojo družino, z ljudmi, ki nam veliko pomenijo in ki nas imajo radi. Seveda, to je profesionalni šport, tekmujemo drug proti drugemu in dajemo vse od sebe. A očitno je, da so v življenju še pomembnejše stvari. Pomembno je, da se moramo zavedati stvari, ki se dogajajo okoli nas," je še po zmagi povedal 32-letni Đoković, ki je med drugim tudi mož in oče dveh otrok.

Novak Đoković in Dominic Thiem. Foto: Gulliver/Getty Images

Postal šele tretji igralec, ki mu je to uspelo

Novak Đoković je OP Avstralije osvojil še osmič v karieri, kar do zdaj ni uspelo še nikomur. Prav tako pa je postal šele tretji teniški igralec, ki je vsaj osemkrat zmagal na enem izmed turnirjev za grand slam. Daleč najboljši je Rafael Nadal, ki je na OP Francije slavil dvanajstkrat, medtem ko ima Roger Federer v Wimbledonu prav tako osem zmag.