Novak Đoković še osmič zmagal OP Avstralije #video

Srbu je po treh nizih kazalo precej slabo, ko je že zaostajal z 1:2 v nizih. Na trenutke je bil Novak videti precej utrujen, a kot vedno, ga nasprotnik ne sme odpisati do zadnje točke. Tako je bilo tudi v tem finalu. Nole se je v četrtem nizu dvignil, ga dobil, prav tako tudi petega in se veselil svoje 17. zmage na turnirjih za grand slam. Novak Đoković se je z zmago v Melbournu zavihtel na prvo mesto lestvice ATP in na vrhu zamenjal Rafaela Nadala.

Novak Đoković je dobil prvi niz. Foto: Guliver/Getty Images

Uvodno igro dvoboja je brez težav dobil Novak Đoković. Že druga igra je bila zelo zanimiva, saj je Srbu že takoj uspel "break". Tega je v tretji igri potrdil in povedel s 3:0. Dominic Thiem je do svoje prve igre v dvoboju prišel v četrti igri in rezultat znižal na 3:1. V šesti igri je imel Avstrijec znova veliko težav v igri na svoj servis, a je uspel dobiti drugo in igro in postavil rezultat na 4:2. Prvič je nekaj pritiska v dvoboju Novak začutil v sedmi igri, ko je Thiem povedel 15:40 in si priigral dve žogici za "break". Izkoristil je že prvo in izničil prednost Đokovića.

V deveti igri prvega niza smo videli prvi izbruh Đokovića, ki je enemu izmed gledalcev zavpil, naj bo tiho. Gledalec se je namreč oglašal med točko oziroma se je zadrl "out". Igro je vseeno dobil Nole in povedel s 5:4. V naslednji mu je uspel še en "break" in prvi niz, ta je trajal 53 minut, dobil s 6:4.

Foto: Gulliver/Getty Images

V drugem nizu je Domnic Thiem izenačil na 1:1

V prvih dveh igrah drugega niza sta oba igralca brez večjih težav dobila igro na svoj servis. V tretji igri je Đoković naredil dvojno napako in Thiemu podaril prvo žogico za "break", a jo ta ni izkoristil. Prav tako ne tudi druge. A to še ni bilo vse. Dominic si je pozneje priigral še tretjo žogico za odvzem servisa. Đoković, kar je zanj nenavadno, je naredil še eno dvojno napako in nasprotniku dobesedno podaril igro (2:1).

Pogovor me Đokovićem in glavnim sodnikom. Foto: Gulliver/Getty Images

V šesti igri se je podobno zgodilo Thiemu, ki je prav tako storil dve dvojni napaki in Đokoviću podaril žogico za "break". Za razliko od Novaka, se je on uspel izvleči iz težav in povedel s 4:2. Mu pa to ni uspelo v osmi igri, ko mu je Đoković vzel igro, Srba pa je izenačil na 4:4. V deveti igri je Novak dobil dva opozorila za prekoračitev časa med točkama. To je Srba očitno tako iztirilo, da je izgubil igro, Thiem pa je povedel s 5:4. Avstrijec tega "darila" ni zavrnil in drugi niz dobil s 6:4. Ta je trajal 49 minut.

Srbski teniški igralec je med odmorom, ko je pred tem dobil dve opozorili, glavnemu sodniku v sarkastičnem smislu dejal, da zelo dobro opravlja svoje delo. "Bravo, sebe si naredil slavnega. Dobro opravljeno."

Dominic Thiem je v tretjem nizu "povozil" Srba. Foto: Gulliver/Getty Images

Tretji niz se je začel povsem po notah Thiema, saj je Đokoviću dvakrat vzel servis in povedel s 3:0. Po četrti igri je imel ta vodstvo že s 4:0. Trenutno drugi igralec sveta je svojo prvo igro v tretjem nizu dobil šele v peti igri, ko je zaostanek zmanjšal na 4:1. Po tej igri je Nole, ki ni bil videti najbolje, zahteval zdravniško pomoč. Po 34 minutah tretjega niza je imel Avstrijec vodstvo že s 5:1. Tega ni zapravil in tretji niz zasluženo dobil s 6:2. Za tretji niz sta igralca potrebovala 47 minut.

Četrti niz je odločila osma igra

V četrtem nizu sta oba igralca dobro začela. Napeto je postalo že v treti igri, ko si je 26-letni Thiem ustvaril žogico za odvzem servisa. Novak se je z nekaj sreče le uspel izvleči iz težav in povedel z 2:1. V nadaljevanju sta oba igralca dobivala igre na svoj servis.

V osmi igri si je Đoković priboril dve žogici za odvzem servisa (15:40). Izkoristil je drugo in povedel s 5:3 ter v naslednji igri serviral za niz. Zadnjo igro je srbski zvezdnik dobil brez izgubljene točke in tako izsili peti niz. Četrti niz se je končal z izidom 6:3 in je trajal 41 minut.

Foto: Gulliver/Getty Images

Z izkušnjami in vrhunsko igro je Đoković dobil peti, odločilni niz

V petem, odločilnem nizu, je v tretji igri završalo med srbskimi navijači, ki jih je bilo tudi tokrat veliko na tribunah. Đoković je uspel Thiemu odvzeti servis ter povedel z 2:1. Že v naslednji igri je bilo napeto, saj si je Avstrijec ustvaril dve žogici za "break", a ju ni izkoristil. Đoković je tako potrdil svoj "break" in povedel s 3:1. Varovanec Marjana Vajde in Gorana Ivaniševića je bil blizu novega "breaka" v sedmi igri. Thiem je na koncu vseeno dobil to igro in znižal izid na 4:3. Na koncu se je izkazalo, da je bil odvzem servisa v tretji igri odločilen. Novak je zadržal vodstvo, na koncu pet niz dobil s 6:4 in se zasluženo veselil velike zmage.