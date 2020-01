Avstrijec piše zgodovino. Po Nadalu je izločil še Zvereva.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aleksander Zverev in Dominic Thiem sta se v polfinalu udarila v sosedskem obračunu.

Aleksander Zverev in Dominic Thiem sta se v polfinalu udarila v sosedskem obračunu. Foto: Reuters

V finalu OP Avstralije se bosta za lovoriko v nedeljo pomerila Srb Novak Đoković in Avstrijec Dominic Thiem. Slednji je v četrtfinalu presenetil prvega igralca sveta Rafaela Nadala, v polfinalu pa je v štirih nizih izločil še Nemca Aleksandra Zvereva. Vstopnico za finale si je priigral v dobrih treh urah in pol.

Nemec je dobil prvi niz s 6:3, potem pa je bil v nadaljevanju v ključnih trenutkih bolj zbran 26-letni Dominic Thiem, ki je naprej drugi niz dobil s 6:4. V tretjem nizu je Thiem pri vodstvu Aleksandra Zvereva s 5:4 v igrah na svoj servis ubranil dve žogici za niz 22-letnemu Nemcu in potem sam osvojil niz po zmagi v podaljšani igri s 7:3.

Četrti niz, v katerem prvič v dvoboju nobeden od igralcev ni izgubil igre na svoj servis, niti ponudil možnosti za odvzem servisa nasprotniku, je bil prav tako odločen po podaljšani igri. V njen je Avstrijec izkoristil drugo žogico za zmago in se tako prvič uvrstil v finale OP Avstralije.

Med seboj sta se pomerila igralca mlajše generacije. To je bil njun deveti medsebojni obračun v karieri. Boljši izkupiček ima Dominic Thiem, ki je Nemca premagal sedemkrat, medtem ko je Aleksander Zverev slavil le dvakrat. Na OP Avstralije sta se udarila prvič.

Thiem prvi Avstrijec v finalu OP Avstralije

Thiem je postavil nov mejnik avstrijskega tenisa. Foto: Reuters Dvoboj je bil sicer zelo izenačen, Thiem je na koncu zbral le pet točk več kot Zverev (138:133). Avstrijec je imel sicer več neizsiljenih napak (40:33), a je bil uspešnejši pri odvzemu servisa nasprotniku. Izkoristil je štiri od devetih priložnosti za odvzem servisa, medtem ko je Nemec izkoristil le pet od 14 'brejk' priložnosti.

"To je bila neverjetna tekma, dve podaljšani igri, tako težko in izenačeno je bilo. Skoraj nemogoče je bilo zlomiti Zvereva. To, da sem se uvrstil v finale, je res neverjetno. Kakšen začetek sezone zame," je bil po koncu navdušen Thiem, ki je postal prvi Avstrijec, ki bo zaigral v finalu v Melbournu.

Ne bo pa to njegov prvi finale na turnirjih velike četverice, v letih 2018 in 2019 je obakrat v finalu Roland Garrosa moral priznati premoč Špancu Rafaelu Nadalu. In ravno trenutno prvega igralca sveta je Thiem prav tako s 3:1 v nizih izločil v četrtfinalu. Avstrijec je kar pet od svojih zadnjih šestih osvojenih nizov dobil po podaljšani igri.

Avstrijec se je razveselil največjega dosežka v karieri, kar se tiče nastopov v Melbournu. Foto: Reuters

Že v četrtek se je v veliki finale uvrstil 32-letni Novak Đoković, ki je brez večjih težav odpravil Rogerja Federerja. Srbski teniški zvezdnik bo v nedeljo lovil že svojo osmo zmago v Melbournu.

Vsakič, ko je Srb nastopil v finalu, je tudi zmagal, nazadnje lani, ko je bil v finalu boljši od Nadala. Prav tako je Đoković na letošnjih 12 dvobojih, ki jih je odigral, še nepremagan, dodatna motivacija pa je zagotovo dejstvo, da bo ob morebitni zmagi v finalu znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP.