Odmeven uspeh mlade Slovenke na OP Avstralije

Sedemnajstletna Živa Falkner in 15-letna Matilda Mutavdzic sta se kot nepostavljeni igralki presenetljivo uvrstili v finale, kjer pa sta bili nemočni proti 14-letni Alexandri Eala in 16-letni Priski Nugroho. Na turnirju sta bili četrti nosilki, poroča STA.

Matilda Mutavdzic and Ziva Falkner are runners-up to Alexandra Eala and Priska Madelyn Nugroho, 6-1 6-1 in the girls' doubles final of the Australian Open. pic.twitter.com/60RGi51nZ8