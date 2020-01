Federer spregovoril tudi o upokojitvi: Grozno, skozi kaj sem moral iti tokrat

"Mislim, da danes ne bi šel na igrišče, če ne bi čutil, da imam možnost za zmago." Foto: Gulliver/Getty Images

Že pred dvobojem je bilo jasno, da je velik favorit Novak Đoković. Pred dvobojem se je ugibalo, ali bo 38-letni Švicar sploh nared za dvoboj, potem ko je imel pred tem dva maratonska dvoboja. Na koncu se je le prikazal na igrišču.

"Mislim, da danes ne bi šel na igrišče, če ne bi čutil, da imam možnost za zmago. Videli smo lahko, da sem se uspel upirati, in tudi nisem vedel, kako se on počuti. Novak je izjemen igralec, to vemo vsi. On vas vedno sili, da naredite udarec več. Dobro vrača servise, dobro se giblje in psihološko je zelo močan," je uvodoma povedal eden najboljših igralcev vseh časov, ki je dejal, da če bi se poškodba poslabšala, bi dvoboj predal. "Pogovarjal sem se s svojo ekipo, do kdaj lahko igram, ampak ni prišlo do tega. Vseeno moram biti pazljiv."

Roger Federer tokrat ni imel pravih možnosti proti Novaku Đokoviću. Foto: Gulliver/Getty Images

Glede upokojitve: Nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost

Veliko se jih je spraševalo, ali je bil to zanj zadnji nastop na OP Avstralije. Mnogi se zavedajo, da se njegov konec kariere vse bolj približuje. In kaj on pravi na vse skupaj?

"Nikoli ne veš, kaj prinese prihodnost. Sploh pri moji starosti. Če sem iskren, se trenutno počutim zelo dobro. Preživel sem treninge, tako da nimam nobenih načrtov za upokojitev. S tega stališča bomo videli, kako se bo nadaljevalo leto in kako bo z družino. Seveda upam, da se vrnem," je bil optimističen 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki je prepričan, da ima še vedno veliko možnosti, da zmaga še 21. turnir za grand slam.

Meni, da je imel tri odstotke možnosti za zmago Foto: Gulliver/Getty Images

"Konec koncev lahko rečem, da sem zelo vesel. Moram biti vesel tega, kar sem dosegel. Danes je bilo grozno, skozi kaj sem moral iti. Začetek je bil dober ... Kar je bilo vmes, pa moram čimprej pozabiti, saj sem imel tri odstotke možnosti za zmago. Ampak, saj veste, moraš iti na zmago. Nikoli ne veš, ampak ko vidiš, da stvar ne deluje, potem je res težko."