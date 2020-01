Novak Đoković po zmagi nad Federerjem: Videlo se je, da je poškodovan

Novak Đoković je na letošnjem OP Avstralije še enkrat dokazal, da je glavni favorit turnirja v Melbournu. V nedeljo se bo v finalu boril za svoj osmi naslov na OP Avstralije. Njegov nasprotnik bo boljši iz dvoboja med Dominicom Thiemom in Aleksandrom Zverevom.

Novak Đoković je hitro videl, da Federer ni pravi. Foto: Gulliver/Getty Images

Federer je bil konkurenčen le v prvem nizu, nato pa je stvari v svoje roke vzel Đoković. "Dvoboj bi lahko šel v drugo smer. Zelo dobro je začel in bil sem nervozen. Vse spoštovanje, da je prišel na igrišče. Videlo se je, da je poškodovan. Daleč od tega, da bi bil tisti pravi Federer. Zame je bilo zelo pomembno, da sem osvojil prvi niz. Psihično sem se za tem nekoliko sprostil," je takoj po dvoboju povedal drugi igralec sveta.

Roger Federer je zapravil kar nekaj priložnosti, da bi osvojil prvi niz. Foto: Gulliver/Getty Images

Prvi niz se je začel zelo dinamično. V prvi igri je imel Švicar Federer kar veliko težav, da je dobil igro na svoj servis. Že v naslednji igri je presenetil Srba in povedel z 2:0, a Đoković ne bi bil Đoković, če ne bi nasprotniku takoj vzel servisa nazaj. Preobratov še ni bilo konec. Federer je v četrti igri, ko je serviral Đoković, spet vzel servis in povedel s 3:1. V naslednji igri je potrdil "break" in imel v rokah vodstvo s 4:1. V deveti igri, pri izidu 5:3, je Federer serviral za prvi niz in povsem odpovedal. Igro na svoj servis je izgubil brez dobljene točke, Đoković pa se je vrnil v igro. Na koncu je niz odločila podaljšana igra, v kateri je Novak že takoj povedel s 3:0. Te prednosti v nadaljevanju ni zapravil, podaljšano igro dobil s 7:1 in s tem tudi prvi niz. Ta je trajal 56 minut.

Foto: Guliver/Getty Images

V drugem nizu Đoković izkoristil prvo in edino žogico za niz

Drugi niz se je začel bolj izenačeno. V uvodu sta oba igralca brez večjih težav prihajala do igre na svoj servis. Odločilna je bila deseta igra, ko je Đokovič izkoristil prvo žogico za drugi niz in povedel z 2:0 v nizih. Drugi niz je trajal le 39 minut.

Tretji niz brez presenečenj Foto: Gulliver/Getty Images

V tretjem nizu sta bila igralca izenačena do pete igre, ko je Đoković izkoristil prvo žogico za "break". Lanski zmagovalec tega turnirja je povedel s 4:2. V naslednji igri je imel Federer prednost 0:30 ob servisu Đokovića, a se je Beograjčan izvlekel iz težav in povedel s 5:2. V deveti igri pri izidu 5:3 je sedemkratni zmagovalec Melbourna brez težav prišel do svoje igre in tudi končne zmage. Dvoboj je trajal le dve uri in 18 minut.