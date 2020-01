Američanka pokvarila avstralsko zabavo, ki so jo čakali 40 let

Na OP Avstralije so na sporedu polfinalni dvoboji. Kot prva se je v finale uvrstila Američanka Sofia Kenin, ki je izločila prvo igralko sveta Ashleigh Barty 7:6 (6), 7:5. Drugi polfinale bosta igrali Simona Halep in Garbine Mugurza.

Clutch Kenin@SofiaKenin collects a 7-6(6) 7-5 win over world No. 1 Barty to reach her first Grand Slam final and become the youngest Melbourne finalist since 2008.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/vPxrtFzgZU — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

Štirinajsta nosilka turnirja Sofia Kenin se je uvrstila v svoj prvi finale na turnirjih za grand slam, potem ko je v polfinalu presenetila domačinko Ashleigh Barty. Kazalo je, da bo Bartyjeva po 40 letih prva Avstralka, ki se bo uvrstila v finale Melbourna. Nazadnje je to leta 1980 uspelo Wendy Turnbull. A avstralsko zabavo je pokvarila mlada Američanka.

Sofia Kenin, 21-letna teniška igralka, je morala v dvoboju kar dvakrat reševati zaključno žogico za niz, a je vendarle na koncu dobila oba niz. Dvoboj je trajal uro in 45 minut, izid pa je bil 7:6 (6), 7:5.

Presrečna Sofia Kenin. Foto: Gulliver/Getty Images

Keninova je postala po letu 2008 najmlajša finalistka. Najmlajša je do zdaj Marija Šarapova, ki je imela 20 let in 283 dni in je takrat premagala Ano Ivanović. Srbska lepotica je bila takrat stara 20 let in 82 dni.

Drugi polfinalni obračun bosta igrali Simona Halep in Garbine Mugurza. Romunka in Španka sta do zdaj igrali pet medsebojnih dvobojev, boljši izkupiček (3:2) pa ima Muguruza.