Novak Đoković se je zlomil in jokal zaradi dobrega prijatelja #video

Že dan pred tem smo lahko videli Nicka Kyrgiosa, ki je na igrišče prišel v dresu Kobeja Bryanta. Tudi Avstralec ob prihodu na igrišče ni mogel zadržati solz.

Foto: Gulliver/Getty Images

Ko je omenil preminulo hčerko, se je zlomil

Novak Đoković na letošnjem OP Avstralije igra vrhunski tenis, saj je do zdaj izgubil le en niz. Zagotovo je njegovo osredotočenost na dvoboje zmotila tragična nesreča Kobeja Braynta, ki je umrl v helikopterski nesreči. Đoković, ki je tudi oče dveh otrok, se je zlomil, ko je omenil prav tako preminulo 13-letno hčerko Gianno, ki je bila v času nesreče v helikopterju.

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020

Vedno mu je pomagal z nasvetom

"Ne vem, kaj naj rečem v tem trenutku … Grozno … Bil je eden največjih športnikov vseh časov. Navduševal je mene in mnogo drugih ljudi po vsem svetu. Imel sem to srečo, da sem imel v zadnjih desetih letih z njim sijajen odnos. Vedno je bil tukaj, ko sem potreboval njegov nasvet. On je bil moj mentor, moj prijatelj … Srce parajoče je, kar se je zgodilo njemu in njegovi hčerki," je po zmagi proti Milosu Raonicu povedal srbski zvezdnik, ki je imel na svoji trenirki začetnici imena in številki 8 in 24, ki jih je v času svoje kariere nosil Bryant.

This was just Friday - Novak Djokovic talks about being mentored by Kobe Bryant pic.twitter.com/u0JMKMAtHC — CJ Fogler (@cjzer0) January 26, 2020

Foto: Gulliver/Getty Images

Še nekaj dni pred tem je Novak Đoković razlagal, kako je bil Kobe njegov mentor. Z njim je imel nekaj telefonskih pogovorov, prav tako sta se v zadnjih letih večkrat tudi videla, ko je imel težave s poškodbo komolca.

"Bil je eden tistih ljudi, ki mi je takrat pomagal, mi dal nekaj zelo dobrih nasvetov in mi povedal, kako naj verjamem vase. Res sem mu hvaležen, da mi je takrat pomagal. Rad imam Kobeja, kdo ga nima pravzaprav. Je izjemen človek in eden najboljših košarkarjev in športnikov vseh časov. Da sem lahko v družbi Kobeja in Cristiana (Ronalda op. p.), je zame izjemno velika čast. Ko sem ob njima, sem kot študent. Poslušam ju, kolikor se da. Ni me sram kaj vprašati in mislim, da je to zelo koristno za izmenjavo izkušenj, ki jih lahko uporabiš v življenju ali karieri," je že v petek, preden se je Kobe smrtno ponesrečil, govoril Novak Đoković.

V četrtek ga čaka dvoboj proti Federerju

Novaka Đokovića že v četrtek čaka zelo pomemben dvoboj, ko se bo v polfinalu pomeril z Rogerjem Federerjem.