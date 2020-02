Đoković o svoji nepriljubljenosti: Nočem prilivati olja na ogenj

Novak Đoković, trenutno prvi teniški igralec sveta, je priznal, da sta Roger Federer in Rafael Nadal bolj priljubljena kot on. To je pred časom razkril že Boris Becker, njegov nekdanji trener, ki je dejal, da Srba to do malce moti.

V finalu OP Avstralije ga je ob živce spravil tudi sodnik. Foto: Gulliver/Getty Images

To, da ni najbolj priljubljen, se opazi predvsem takrat, ko igra proti Švicarju ali Špancu. Prav tako smo na letošnjem OP Avstralije lahko videli, da so gledalci navijali za Dominica Thiema, kar je bilo za marsikoga po svoje presenečenje. V takšnih primerih ima Beograjčan posebno taktiko.

"O tem sem že govoril. Mislim, da lani po finalu Wimbledona, ko sem igral proti Federerju. Takrat je večina navijala zanj in zanimalo jih je, kako sem se odzval na to. Prepričal sem se, da vpijejo Novak, Novak … Seveda, to mi ne uspeva vedno. Ko igram proti Federerju ali Nadalu, je na tribunah še posebej naelektreno ozračje."

Foto: Gulliver/Getty Images

Ne želi celotne Srbije obrniti proti svetu

Novak je tudi sam opazil, da se veliko piše o tem, da ga ljudje na marajo. A kot pravi, sam nima takšnega občutka. "So mesta po svetu, pravzaprav turnirji, kjer imam več ali manj podpore. Ko igram proti Nadalu in Federeju, pa gre za posebne okoliščine. Občinstvo je večinoma na njuni strani, ampak to ne pomeni, da sem nepriljubljen. To ne pomeni, da moram celotno Srbijo in športno javnost obrniti proti vsemu svetu, ker nimam podpore v finalih na turnirjih za grand slam," je dejal 17-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Priznava, da ni ponosen na svoje odzive na igrišču Foto: Guliver/Getty Images

Srbski zvezdnik je poudaril, da se noče ubadati s tem in zapravljati energije za nepomembne stvari. "Tudi če me nikjer ne bi imeli radi, ne vem, zakaj bi prilival olje na ogenj. Nočem se ubadati s tem ter tako prispevati k še več negativnim čustvom."

"Nisem ponosen na svoje odzive na igrišču, če me nekdo iz občinstva, sodnik ali veter vrže iz tira. Vsak včasih izgubi nadzor nad seboj in pred tem ne bežim. Odkrito priznam, da se še vedno učim in da nisem popoln. Želim biti nekdo, ki bi bil lahko dober vzor mlajšim generacijam."

Predstavljajte si, kako je, ko večina navija za vas

Čeprav zna občinstvo, ki je proti njemu, obrniti sebi v prid, priznava, da se veliko bolje počuti, če igra v vzdušju, kjer navijajo zanj. "Nočem igrati v vzdušju, ko je večina proti meni. To je povsem logično. Predstavljajte si, kako je, ko večina navija za vas, in kako je, ko so proti vam. Kdaj bi raje igrali? Logično, da takrat, ko vas podpirajo," so v srbskih medijih zapisali besede 32-letnega igralca.